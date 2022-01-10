عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى إسماعيل عن برنامجها الجديد: دليل شامل لكل أسرة مصرية

منى إسماعيل
منى إسماعيل

كشفت الإعلامية منى إسماعيل عن تفاصيل برنامجها الجديد الجمال،  والذي سينطلق بداية من شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالبرنامج، حيث سيذاع من السبت الأربعاء من كل أسبوع على إحدى القنوات الفضائية.

وقالت منى إسماعيل أن البرنامج سيركز على كل تسليط الضوء على الموضة سواء الملابس والفاشون أو الأكسسوارات والمكياج والديكور و الأثاث وحتى مفروشات المنزل، كما سيتم تخصيص حلقات المقبلات على الزواج وأيضا للأطفال وحديثي الولادة.

إعداد برنامج وائل الإبراشي: الإعلامي الراحل كان نصيرا للغلابة.. فيديو

رئيس قصور الثقافة يفتتح برنامج حياة كريمة بالقنطرة شرق

وأضافت أن البرنامج سيكون دليل شامل لكل الأسرة المصرية ولكن سيتم التركيز على اهتمامات البنت والمرأة عموما، وحتى الأطفال سيتم تخصيص حلقات لهم لكل اهتماماتهم.

الإعلامية منى إسماعيل منى إسماعيل الجمال القنوات الفضائية الموضة

ترشيحاتنا

انتشال جثتين من ضحايا غرق سيارة في فرع رشيد بين المنوفية والجيزة

محاولة اغتيال ترامب.. محاكمة أمريكي هدد بقتل دونالد ترامب.. تفاصيل

مدير أمن الجيزة يصل موقع سقوط سيارة من معدية في منشأة القناطر

19إصابة وحالتي وفاة.. ذعر بالوسط الفني في 2022 بسبب كورونا.. صور وفيديو

خطف الانظار في العرض المسرحي أمام الرئيس.. معلومات لاتعرفها عن صلاح الدالي

منتدى شباب العالم منصة بلا تمييز.. وكالة إيطالية تبرز تصريحات الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

أحسن ناس تلبس الماسك صح.. ضحك السيسي اثناء مشاهدة مسرحية عن كورونا

بعد وفاة الإبراشي.. لجنة مكافحة كورونا تعلن معلومات هامة عن تليف الرئة

هل وفاة وائل الإبراشي بسبب خطأ طبي.. الطبيب المعالج يحسم الجدل

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب برودة الأطراف في الشتاء وطرق علاجها

عمرها 12 عاما.. طفلة مصرية تحصل على الزمالة في العلوم البيولوجية بأمريكا..تفاصيل

بوابة الدخول للجمهورية الجديدة.. كيف ساعد وعي القيادة السياسية في التحول الرقمي؟

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

فيديو

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد تصريح البكبورت.. طليق نيللي كريم يخرج عن صمته ويرد على إساءاتها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ