منى إسماعيل عن برنامجها الجديد: دليل شامل لكل أسرة مصرية

كشفت الإعلامية منى إسماعيل عن تفاصيل برنامجها الجديد الجمال، والذي سينطلق بداية من شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالبرنامج، حيث سيذاع من السبت الأربعاء من كل أسبوع على إحدى القنوات الفضائية.

وقالت منى إسماعيل أن البرنامج سيركز على كل تسليط الضوء على الموضة سواء الملابس والفاشون أو الأكسسوارات والمكياج والديكور و الأثاث وحتى مفروشات المنزل، كما سيتم تخصيص حلقات المقبلات على الزواج وأيضا للأطفال وحديثي الولادة.

وأضافت أن البرنامج سيكون دليل شامل لكل الأسرة المصرية ولكن سيتم التركيز على اهتمامات البنت والمرأة عموما، وحتى الأطفال سيتم تخصيص حلقات لهم لكل اهتماماتهم.