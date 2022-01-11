شاهد .. لاعبو الزمالك ينظمون ممرا شرفيا لـ عبدالشافي وجمعة

نظم الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ممرا شرفيا لمحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لاعبي الفريق، في بداية التدريبات الجماعية التي اقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لكأس الرابطة.

جاء الممر الشرفي لثنائي الزمالك، احتفالا من الجهاز الفني واللاعبين بتجديد عبد الشافي لتعاقده مع النادي لمدة موسمين قادمين، وكذلك احتفالا بعيد ميلاد عبدالله جمعة.

وتمنى لاعبو الفريق والجهاز الفني للزمالك التوفيق للثنائي وتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الحالي.