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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة الفراعنة.. سيد معوض: استمرار المنتخب للدور الـ 16 غير متوقع|فيديو

صدى البلد

أكد سيد معوض مدرب منتخب مصر السابق، أن بداية المنتخب في كأس أمم أفريقيا، بخسارته أمام نيجيريا تصعب الأمور عليه.

وأضاف "معوض"، خلال لقاء على قناة “صدى البلد” أن نيجيريا ليست بالمنتخب القوي، إلا أنها واجهت مصر في أسوأ ظروفه، موضحًا أنه يتوقع أن لا يستمر المنتخب النيجيري في البطولة بعد دور الـ16، عندما يلتقي مع منتخب منظم.

وواصل حديثه، أن الحالة السيئة التي ظهر بها منتخب مصر أظهرت أن المنافس قوي، وهو على العكس تمامًا، موضحًا أنه لا يتوقع استمرارهم بالبطولة بعد دور الـ16، مضيفًا «لو كانت هناك تعديلات في تشكيل المنتخب لكان الوضع انتهى بشكل أفضل من ذلك».

ويشار إلى أن وائل جمعة مدير منتخب مصر قدم اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.

وأضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.

وكشف وائل جمعة أن ما حدث في مباراة الأمس درس كبير وتعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.

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