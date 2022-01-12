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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاسيكو خارج التوقعات بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

ريال مدريد ضد برشلونة
ريال مدريد ضد برشلونة

يلتقي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، في الكلاسيكو المرتقب، بالمملكة العربية السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتعد نسخة بطولة كأس السوبر الإسباني، هي الثانية في السعودية، بعد نسخة عام 2019، والتي توج بها ريال مدريد.

وستكون مواجهة برشلونة ضد الريال، بمثابة صراع خارج التوقعات، كونها على أرض محايدة لأول مرة في تاريخ البطولة، خاصة مع التاريخ العريض الذي يملكه الفريقين.
 ويسعى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي لم يتوج بالسوبر من قبل، لتخطي برشلونة والمنافسة بقوة على اللقب الأول مع الميرنجي هذا الموسم.

وهو الهدف نفسه للإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة، والذي تولى القيادة الفنية منذ شهرين فقط.

ويلتقي الفائز من ريال مدريد وبرشلونة، مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد، يوم الخميس المقبل.

وعلى صعيد التحضيرات، اختتم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، استعدادات الفريق، الملقَّب بـ “المرينجي”، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، حيث فرض حصةً تدريبية، بدأها بتمارين الإحماء، والروندو، والتمارين البدنية، قبل أن ينفذ تدريبات الاستحواذ والضغط، ويختتمها بمباراة على ملعب صغير الأبعاد.

 في المقابل استعاد الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، خدمات بيدري جونزاليس، وفيران توريس، لاعبَي خط الوسط، اللذين وصلا إلى الرياض عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو كأس السوبر الإسباني السوبر الإسباني المملكة العربية السعودية

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