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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السدة الشتوية تتسبب في انهيار 6 منازل بقرية دمشقين مركز الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسببت السدة الشتوية في هبوط أرضي، مما أدى إلى انهيار 6 منازل بقرية  دمشقين التابعة للوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع مركز الفيوم، وذلك لتعدي أصحاب المنازل على حرم الري وبحر يوسف وقامو بإنشاء منازلهم على جرف البحر، وجاءت السدة الشتوية لتظهر مدى التعديات على حرم الري.

وهرعت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم وبمرافقة المهندس حسين أبو حامد، رئيس الوحدة لقرية هوارة المقطع، إلى مكان الواقعة، حيث تبين عدم وجود خسائر في الأرواح وكلها خسائر مادية، وانهيار المنازل على الأثاث والمفروشات المنزلية.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بانهيار 6 منازل على حرم الري ببحر يوسف بقرية دمشقين بدون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة استدعاء أصحاب المنازل ومشرفي التنظيم بالوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع، ومسئول الري بقرية دمشقين لاستجوابهم.

 

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الفيوم انهيار 6 منازل قرية دمشقين

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