الربط الإلكتروني بين مصر والسعودية يقضي على العقود الوهمية

قال النائب خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن التحول الرقمي سيكون نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة، ونقطة تحول نحو بناء آفاق جديدة في المستقبل، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك فإن الجمهورية الجديدة بها بيانات وتفاصيل عن 110 ملايين مواطن مصري، وهذه الداتا ستسهم فى سهولة اتخاذ القرارات الصحيحة على أسس علمية مميكنة ومدروسة.

وأوضح “ عيش ” خلال حواره مع «صدى البلد»: أن وزارة القوى العاملة لها السبق فى رعاية ملف العمالة المصرية بالسعودية بتحقيق الربط الإلكتروني ، بين وزارتي القوى العاملة المصرية ونظيرتها السعودية ، مؤكدا أنه سيسهم فى القضاء على عقود العمل الوهمية، ويحمي العمالة المصرية من كافة أشكال النصب،كما يحقق لها الأمان الوظيفي داخل المملكة العربية السعودية.