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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الربط الإلكتروني بين مصر والسعودية يقضي على العقود الوهمية

خالد عيش، عضو لجنة
خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

قال النائب خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن التحول الرقمي سيكون نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة، ونقطة تحول نحو بناء آفاق جديدة في المستقبل، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك فإن الجمهورية الجديدة بها بيانات وتفاصيل عن 110 ملايين مواطن مصري، وهذه الداتا ستسهم فى سهولة اتخاذ القرارات الصحيحة على أسس علمية مميكنة ومدروسة.

 

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وزير القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة بنسبة 1.5% سنويا ..توفير فرص عمل لائقة للشباب ..بدء الربط الالكتروني لعودة العمالة إلي ليبيا.. تعيين 331 ألفا بالقطاع الخاص منهم 4363  قادرون باختلاف خلال 2021

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شاكر: الربط الكهربائي المصري السعودي بتكلفة 1.8 مليار دولار

 

وأوضح “ عيش ” خلال حواره مع «صدى البلد»: أن وزارة القوى العاملة لها  السبق فى رعاية ملف العمالة المصرية بالسعودية بتحقيق الربط الإلكتروني ،  بين وزارتي القوى العاملة المصرية ونظيرتها السعودية ، مؤكدا أنه سيسهم فى القضاء على عقود العمل الوهمية، ويحمي العمالة المصرية من كافة أشكال النصب،كما يحقق لها الأمان الوظيفي داخل المملكة العربية السعودية.

خالد عيش التحول الرقمي لجنة الطاقة مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة عقود العمل الوهمية العمالة السعودية القوى العاملة الربط الإلكتروني

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