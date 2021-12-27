شاكر: الربط الكهربائي المصري السعودي بتكلفة 1.8 مليار دولار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم الإنتهاء من توقيع عقود تنفيذ فعلية للربط المصري السعودي، إلى جانب تقوية الربط المصرى الأردني، والربط الكهربي بين مصر والأردن وهيئة الربط الخليجي.

وأضاف "شاكر"، خلال كلمته بافتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد، أن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودي يأتي بقدرات تصل إلى 3 ألاف ميجا وات، بتكلفة 1.8 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث الرئاسة، السفير بسام راضي، عن تفقد الرئيس السيسي، صباح اليوم، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان ويفتتح عددا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.



وتم إنشاء مجمع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.



مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوي العالم.