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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجامعة العربية : القضية الفلسطينية مركزية وفي أولوياتنا القصوى

قصف غزة
قصف غزة

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن القضية الفلسطينية قضية مركزية لدى الجامعة ولها الأولوية القصوى، مشيرا إلى أنه ندعم جميع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ دخول المساعدات.

 

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحات له عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن عدوان الاحتلال كشف للجميع عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

وتابع  رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة تقودان مفاوضات الهدنة والموقف الأممي وحده لن يقود إلى إنهاء العدوان.
 

السفير ماجد عبد الفتاح بعثة الجامعة العربية الأمم المتحدة القضية الفلسطينية إطلاق النار

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