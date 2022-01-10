أستاذ علوم سياسية: شباب العالم يطرح أسئلة على السيسي تخص الجمهورية الجديدة |فيديو

قال الدكتور طارق فهمي ، استاذ العلوم السياسية ، إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تنطلق في ظروف عالمية صعبة ، موضحا أن المنتدى سيركز على موضوعات ما بعد أزمة فيروس كورونا ، والمخاطر المشتركة التي تواجه العالم .

وأضاف الدكتور طارق فهمي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن المنتدى سيضم موضوعات مثل الطاقة المتجددة ، والفكر الجديد في العلاقات الدولية في ظل أزمة كورونا ، متابعا : " في فكر عبقري هيتعرض في المنتدى وهو مشروع مصر " حياة كريمة " .

ولفت " فهمي " إلى أن هناك تنسيقات كبيرة وحضور دولي موسع ، مؤكدا أن الشباب بذل مجهودا كبيرا وحرفية قبل انطلاق المنتدى .

وأوضح " فهمي " أن مجموعة تنسيقية شباب الأحزاب أجروا العديد من البروفات قبل انطلاق المنتدى ، وذلك لشرح تجارب الشباب الناجحة في الدول ، بمشاركة الأمم المتحدة ، والحضور العربي المبهر .

وأردف " فهمي " أن شكل مصر الجديدة ستطرح من خلال اسئلة الشباب للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مسترسلا : " هيكون في أسئلة كثيرة من شباب العالم عن الجمهورية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي " .