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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| لقطات تجسسيه جديدة لهيونداي أيونيك 6.. أسعار كيا في السعودية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

لقطات تجسسيه جديدة لـ «هيونداي أيونيك 6» موديل 2023

التقطت عدسات المصورين لقطات تجسسيه جديدة لنموذج أولي من  هيونداي  أيونيك 6 موديل 2023.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تنتمي أيونيك 6 إلى فئة سيارات السيدان، وهي شبيهة إلى حد كبير بمفهوم "prophecy" الذي أزاحت الستار عنه لأول مرة في عام 2020.

 

جنرال موتورز تنشئ متجر إلكتروني car bravo لبيع السيارات المستعملة

أعلنت  جنرال موتورز  الأمريكية أنها بصدد إنشاء موقعًا لبيع السيارات المستعملة يطلق عليه اسم CarBravo ، لمنافسة المواقع العالمية الشهيرة لبيع السيارات مثل "كار ماكس" و"كارافانا".

 

صور تجسسية جديدة لبورشه 911 تربو موديل 2023 |شاهد

تعمل بورشه  حاليا على تطوير طرازها الشهير 911 تربو مع اقتراب الجيل الحالي من منتصف دورة حياتها المخطط لها.

 

سكودا تستعد لطرح إينياك iv الكوبيه موديل 2022.. صور

تستعد  سكودا  للكشف عن نسخة الكوبيه من طراز إينياك iv الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية في 31 يناير. 

 

أسعار سيارات كيا في السعودية.. تبدأ من 42 ألف ريال| صور

وفر شركة كيا الكورية الجنوبية مجموعة من السيارات المميزة سنوياً تناسب جميع الأعمار والفئات العمرية، وذلك في ظل سعي الشركة لكسب ثقة العملاء والتوسع في جميع الأسواق العالمية، وتتميز كيا بتقديمها مواصفات رائدة توفر تجربة قيادة سلسلة ومريحة؛ إضافة لتمتعها بمجموعة كبيرة من المزايا التكنولوجية العصرية، وفي السياق التالي نستعرض أبرز 5 سيارات داخل السوق السعودي.

 

السيارات اسعار مواصفات جنرال موتورز صور تجسسية إينياك

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