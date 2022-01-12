أخبار السيارات| لقطات تجسسيه جديدة لهيونداي أيونيك 6.. أسعار كيا في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

التقطت عدسات المصورين لقطات تجسسيه جديدة لنموذج أولي من هيونداي أيونيك 6 موديل 2023.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تنتمي أيونيك 6 إلى فئة سيارات السيدان، وهي شبيهة إلى حد كبير بمفهوم "prophecy" الذي أزاحت الستار عنه لأول مرة في عام 2020.

أعلنت جنرال موتورز الأمريكية أنها بصدد إنشاء موقعًا لبيع السيارات المستعملة يطلق عليه اسم CarBravo ، لمنافسة المواقع العالمية الشهيرة لبيع السيارات مثل "كار ماكس" و"كارافانا".

تعمل بورشه حاليا على تطوير طرازها الشهير 911 تربو مع اقتراب الجيل الحالي من منتصف دورة حياتها المخطط لها.

تستعد سكودا للكشف عن نسخة الكوبيه من طراز إينياك iv الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية في 31 يناير.

وفر شركة كيا الكورية الجنوبية مجموعة من السيارات المميزة سنوياً تناسب جميع الأعمار والفئات العمرية، وذلك في ظل سعي الشركة لكسب ثقة العملاء والتوسع في جميع الأسواق العالمية، وتتميز كيا بتقديمها مواصفات رائدة توفر تجربة قيادة سلسلة ومريحة؛ إضافة لتمتعها بمجموعة كبيرة من المزايا التكنولوجية العصرية، وفي السياق التالي نستعرض أبرز 5 سيارات داخل السوق السعودي.