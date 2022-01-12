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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صور تجسسية جديدة لبورشه 911 تربو موديل 2023 |شاهد

بورشه 911 تربو
بورشه 911 تربو

تعمل بورشه  حاليا على تطوير طرازها الشهير 911 تربو مع اقتراب الجيل الحالي من منتصف دورة حياتها المخطط لها.

بورشه 

وفقا لموقع "أوتو كار"، المتخصص في السيارات، تمكنت عدسات المصورين من التقاط صور تجسسية جديدة لنموذج اختباري من  بورشه  911 تربو موديل 2023 من الجيل "992.2" ، وهي تجري لفات اختبارية وهي من المتوقع أن تنافس بقوة أستون مارتن فانتاج ذات المحرك V12 الجديدة التي من المفترض أن تطرح بالأسواق خلال العام الحالي، اللقطات الأولية أعطت المهتمين والمحبين لبورشه لمحة سريعة عما ينتظرهم بعد الفيس ليفت لـ 911.

بورشه 911

تم إطلاق طراز بورشه  911 في جيله الـ 991 في عام 2019 فقط ، مباشرة بعد بورشه تايكان، مما يعني أن معظم تقنياتها الداخلية وأجهزة نقل الحركة المحدثة ستكون مماثلة لتايكان أيضا. لذلك، كما هو معتاد مع بورشه 911 ، ستكون عملية الفيس ليفت مجرد تغييرات إصلاحية وليست ثورية في مجملها إذ أنها ما زالت تتبع نفس الجيل.

 

فيما يتعلق بالتصميم الخارجي على سبيل المثال الا توجد تغييرات ملحوظة على النسخة المعروضة حاليا للبيع، يبدو أن التغيير الأكثر وضوحًا هو إعادة تشكيل المصد الأمامي الذي يشتمل على عناصر إيرو ديناميكية أعلى مع وجود نظام رادار جديد، والذي يحتوي على مستشعرين في السبليتر الأمامي، بدلاً من مستشعر واحد فقط، في حين تم تقسيم شريط الإضاءة الخلفي إلى عدة أجزاء.

بورشه 911

من غير المتوقع أن تسعى بورشه إلى تغيير نظام الدفع أو مجموعة نقل الحركة التقليدية على الرغم من وجود فرصة لإضافة سيارة 911 هايبرد بعد طرح الفيس ليفت لجيل  992 ، على الأرجح سيكون في عام 2023.

بورشه 911 تربو بورشه 911 تربو استون مارتن استون مارتن فانتاج بورشه 911

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