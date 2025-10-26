الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة

أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الأحد/، بلدة الرام وحي الكسارات قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي سياق متصل، أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إحداها خطيرة خلال اقتحامها مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، كما اعتدت على فلسطيني من الفارسية بالأغوار الشمالية.

ومن ناحية أخري، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إصابة 12 جنديا في حادث سير وقع بين سيارتين عسكريتين بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، حالتان منهما متوسطة، وباقي الإصابات وصفت بالطفيفة.

ووقع الحادث خلال نشاط روتيني للقوات في المنطقة الحدودية، حيث تنتشر وحدات عسكرية إسرائيلية بكثافة.