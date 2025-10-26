قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة الرام ومحيط مخيم قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أ ش أ

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الأحد/، بلدة الرام وحي الكسارات قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي سياق متصل، أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إحداها خطيرة خلال اقتحامها مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، كما اعتدت على فلسطيني من الفارسية بالأغوار الشمالية.

ومن ناحية أخري، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إصابة 12 جنديا في حادث سير وقع بين سيارتين عسكريتين بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، حالتان منهما متوسطة، وباقي الإصابات وصفت بالطفيفة.

ووقع الحادث خلال نشاط روتيني للقوات في المنطقة الحدودية، حيث تنتشر وحدات عسكرية إسرائيلية بكثافة. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام ي الكسارات شمال القدس المحتلة وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إطلاق للرصاص الحي قنابل الغاز السام المسيل للدموع

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

