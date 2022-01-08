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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صور تجسسية.. بورشه بانميرا تدخل اختبارات الطقس البارد | شاهد

بورشه بانميرا تدخل
بورشه بانميرا تدخل اختبارات الطقس البارد

تستعد سيارة بورشه باناميرا الجديدة موديل 2022 لدخول مرحلة الإنتاج النهائية وذلك عقب الانتهاء من مرحة الاختبارات، حيث تم تحديث السيارة على مدار الأشهر الستة الماضية بعد فترة وجيزة من إصدار طراز عام 2021، وتظهر مجموعة الصور الجديدة التي نشرها موقع Motor 1 أن الشركة الألمانية تواصل تطوير السيارة الجديدة حتى عام 2022.

تخفي الصور الحديثة أغلب أجزاء هيكل سيارة بورشه بانميرا، حيث تستمر السيارة في ارتداء ممتص الصدمات الأمامي الجديد مع التغييرات التي تم إجراؤها على المآخذ الخارجية، وهناك أيضاً فتحة شبكية رفيعة جديدة تقع فوق لوحة الترخيص، ويظهر أيضاً أن السيارة ستعتمد على ريش المصابيح النهارية ذات الاتجاه الرأسي، والتي تقع على الجزء الخارجي من المصد.

ومثل سيارة بورشه بانميرا السابقة التي تم نشر صور تجسسة لها، يبدو أن هذه السيارة تغطي لوحة القيادة الخاصة بها أيضًا مما يشير إلى أن بورشه تخطط لمنح الطراز قمرة قيادة محدثة كلياً، حيث تخفي أغطية التموية أشياءاً مميزة دائماً في الأسفل، وربما تستعير بورشه بعض الأفكار من واجهات إصداراتها المتميزة مثل تايكان الكهربائية بالكامل.

تشير الاحتمالات أن السيارة الجديدة قد تحمل أسم بورشه باناميرا تيربو جي تي وقد تأتي بنفس مواصفات بورشه كاين توربو جي تي، حيث تعتمد على محرك V8 مزدوج التوربو بسعة 4000 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 631 حصاناً (471 كيلووات)، و 626 رطلاً (849 نيوتن متر) من عزم الدوران في سيارات الدفع الرباعي. 

لم تصرح بورشه حتى الآن عن تاريخ الكشف الرسمي عن سيارة بانميرا المحدثة.

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