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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بالأسعار بين سكودا كاميك ورينو كادجار موديل 2022

مقارنة بالأسعار بين
مقارنة بالأسعار بين سكودا كاميك و رينو كادجار موديل 2022

تحظى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام بشعبية كبيرة، وبالتالى لاقت انتشاراً واسعاً خاصةً بين العائلات، وتشهد السوق المصرية حالياً منافسة قوية بين سكودا كاميك ورينو كادجار موديلات 2022.

 

أداء المحركات

تعمل سيارة سكودا كاميك موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على توليد قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر، تتصل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 183 كم/س، ويبلغ استهلاكها من الوقود 6.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/س.

تستمد السيارة رينو كادجار موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 130 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي.

التجهيزات

جهزت سكودا كاميك موديل 2022 بجنوط رياضية قياس 17 بوصة، وقضبان فوق السقف وزجاج ملون، مصابيح ليد أمامية مع مصابيح خلفية ليد، وعجلة قيادة متعددة وشاشة 8 بوصة وبلوتوث، وحساسات للمطر وتكييف أوتوماتيك وفتحة سقف بانوراما .

وتحتوي سيارة رينو كادجار موديل 2022 على مرايات جانبية كهربائية، تكييف هواء، مثبت سرعة، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، مقود حركة مزود بأنظمة التحكم و الرفاهية، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مصابيح ضباب أمامية وخلفية.

عوامل الأمان

تتوفر سكودا كاميك موديل 2022 بالعديد من وسائل الأمان، التي تشمل فرامل ABS وايرباح أمامي وجانبي، ومراقب ضغط الهواء في الإطارات، وايموبليزر، ونظام للمساعدة على ارتقاء الطرق المرتفعة، ونظام EDL للفرامل، ونظام لمنع انزلاق الفرامل.

وحصلت رينو كادجار موديل 2022 على حزمة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة وتضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكترونى للفرامل EBD، و نظام التوازن الإلكتروني ESP.

أسعار سكودا كاميك موديل 2022:

الفئة الأولى  AMBITION بسعر390000 جنيه.

الفئة الثانية STYLE بسعر455000 جنيه.

 

أسعار رينو كادجار موديل 2022:

الفئة الأولى  VISON بسعر389000 جنيه.

الفئة الثانية  DYNAMIC بسعر429000 جنيه.

الفئة الثالثة  INTENSEبسعر 439000 جنيه.

الفئة الرابعة SIGNATURE بسعر449000 جنيه.

السيارات سكودا رينو سكودا كاميك رينو كادجار

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