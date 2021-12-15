سكودا تشوق عملاءها لطراز إينياك الكوبيه iv موديل 2022

نشرت سكودا صورا تشويقية جديدة لطرازها سكودا إينياك الكوبيه iv موديل 2022 تمهيدا لكشف النقاب عنها بالكامل في 31 يناير القادم.

وفقا لموقع "موتور وان"، المتخصص في السيارات، سكودا إينياك هي المنافس التشيكي لفولكس فاجن ID5 و أودي Q4 Sportback E-Tron وهي من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض الكهربائية.

تم بناء سكودا إينياك الجديدة على نفس المنصة الكهربائية المعيارية لفولكس فاجن ولذلك تتشارك في الصفات والتقنيات مع كل من أودي Q4 و أودي Q5 وفولكس فاجن ID3 وID4 وID5 وID6.

فيما أعلنت شكودا أن "إينياك الجديدة تأتي بديناميكية هوائية رائعة وغير مسبوقة، مع أعلى قدرة على السحب في فئتها، لتحقق أرقاما قياسية جديدة وتصنع المستقبل".

سيُترجم هيكل الجيم الأكثر مرونة وقدرة من الناحية الديناميكية الهوائية إلى نطاق سير أفضل من الموديل الحالي لسنة 2021 ، والذي يصل إلى 497 كيلومترًا (309 أميال) بحد أقصى في الشحنة الواحدة بحسب دورة اختبار WLTP . كما أعلنت سكودا أن الإصدار الأكثر كفاءة من إينياك كوبيه سيكون قادرًا على تغطية ما يصل إلى 332 ميلًا قبل اللجوء إلى منفذ شحن كهربائي.

بالمقارنة يبلغ الحد الأقصى لمدى إينياك المصممة تقليديًا وليست النسخة الكوبيه317 ميلاً، ستتوفر الكوبيه القادمة بمواصفات وفئات تجهيز "60سكودا إينياك " و "سكودا إينياك 80" مع نظام دفع خلفي ، بالإضافة إلى إصدار ثنائي المحرك وهي فئة التجهيز سكودا إينياك "80x" مع دفع رباعي. سيكون هناك بطاريتان حسب اختيار العميل وهي بطارية تعمل بجهد62 كيلو واط في الساعة وأخرى تعمل بجهد 82 كيلو واط في الساعة، وثلاثة خيارات لمخرجات القوة، وهم ، 177 حصانا و 201 حصان و 261 حصانا.