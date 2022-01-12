قنصل مصر بميلانو تقدم تهنئة عيد الميلاد للأسقف العام لكنائس وسط أوروبا

استقبلت السفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو بمقر البعثة الأنبا جيوفاني، الأسقف العام لكنائس وسط أوروبا، حيث قدمت له التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكذا لجميع أبناء الجالية المصرية القبطية في شمال إيطاليا.

وأشارت القنصل العام إلى حرصها على فتح قنوات مباشرة لاستمرار التواصل مع مختلف أعضاء الجالية المصرية في شمال إيطاليا، مستعرضة أهم سبل دعم أواصر التعاون وتعزيز روابط الاتصال بين البعثة والجالية المصرية، وكذا كيفية تذليل المعوقات وحل المشكلات التي قد تواجههم.

ومن جانبه، أعرب الأنبا جيوفاني عن التمنيات بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار لمصر خلال العام الجديد، ودوام التوفيق والنجاح للبعثة المصرية، ومؤكداً حرص الكنيسة الدائم على دعم روابط الأخوة والمحبة والاحترام بين مختلف أعضاء الجالية في شمال إيطاليا، مع إيلائه أهمية كبيرة للتواصل المستمر مع القنصلية العامة في ميلانو.