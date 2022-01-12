شوط أول مثير.. تشيلسي يتقدم على توتنهام بهدف روديجر بكأس الرابطة الإنجليزية

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وتوتنهام بتقدم البلوز بهدف نظيف دون رد فى اللقاء الذي يستضيفه ملعب توتنهام؛ في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي "كأس كاراباو".

وكانت مباراة الذهاب، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب ستامفورد بريدج قد انتهت بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.

وتمكن مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر من تسجيل الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

هدف البلوز جاء بدايته من ركلة ركنية نفذها ماسون مونت، والذي مرر الكرة داخل منطقة الجزاء ونجح أنطونيو روديجر في تسديدها برأسه على حدود منطقة الست ياردات بعدما خرج حارس توتنهام بشكل خاطئ.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح توتنهام في الدقيقة 40 بعد تعرض هويبيرج للعرقلة من قِبل أنطونيو روديجر.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من ركلة الجزاء حيث أقرت بإلغائها بداعِ أن العرقلة جاءت خارج المنطقة.