تحد بين سيارة BMW M3 المعدلة والأصلية على حلبة السباق | فيديو

تقدم نسخة سيارة BMW M3 الأصلية الكثير من الأداء المميز مباشرة من أرض المصنع، حيث يوفر محرك M3 xDrive قوة تصل الى 510 حصان (380 كيلوواط) و 479 رطل قدم (650 نيوتن متر) من عزم الدوران، وذلك بفضل محركها التوربيني المزدوج الذي يأتي بسعة 3.0 ليتر، لكنها حصلت على تعديل قوي من شركة Wrench Studios رفعت قوتها الى مستوى أعلى.

تحدي بين سيارة BMW M3 المعدلة والأصلية على حلبة السباق | فيديو

تقوم قناة Carwow على YouTube بوضع طراز سيارة M3 الأصلي مقابل الإصدار المعدل في سلسلة من سباقات السحب لقياس فعالية الترقيات الجديدة التي حصلت عليها.

تحدي بين سيارة BMW M3 المعدلة والأصلية على حلبة السباق | فيديو

تمكنت Wrench Studios من كسر وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بـBMW M3 لضبطها، مما أدى إلى انتزاع المزيد من الطاقة من مجموعة نقل الحركة، مما أدى لوصول قوتها إلى 600 حصان (447 كيلوواط) وعزم دوران 516 رطل (700 نيوتن متر)، حيث تمثل هذه الزيادة قدرها 90 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 37 رطل، بما في ذلك مشاركة نفس علبة التروس ذات الثماني سرعات ونظام الدفع الرباعي xDrive، مما أدى إلى رفع المقاييس عند 1780 كيلوغرام (3924 رطلاً).

تحدي بين سيارة BMW M3 المعدلة والأصلية على حلبة السباق | فيديو

يظهر الفارق في سباق التسارع الأول بين الطراز الأصلي والطراز المعدل، حيث أنتهى بفوز الطراز المعدل بفارق 0.5 ثانية فقط، حيث عبر M3المعدل خط النهاية ربع ميل في 10.7 ثانية، بينما احتاج M3 الأصلي إلى 11.2 ثانية.

تحدي بين سيارة BMW M3 المعدلة والأصلية على حلبة السباق | فيديو

الحدث الأخير هو اختبار الفرامل وهذا مجال آخر تختلف فيه سيارتي BMW السيدان، حيث ستخدم الطراز الأصلي مكابح من الكربون والسيراميك، بينما يحتوي الطراز المعدّل على فرامل مصنوعة من الفولاذ.

تحدي بين سيارة BMW M3 المعدلة والأصلية على حلبة السباق | فيديو

يستغرق الأمر نفس المسافة تقريباً للوصول إلى نقطة توقف كاملة، وذلك على الرغم من أن M3 يتفوق على النموذج المضبوط بواسطة الأنف، ويُظهر السباق أن القليل من البرامج يمكن أن يحسن أداء السيارة بشكل كبير على الرغم من أن المسافة المقطوعة ستختلف.