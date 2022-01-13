رجال الأعمال الكازاخيون: فاتورة أضرار أعمال الشغب تصل إلى 215 مليون دولار

قدرت الغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان (NCE) أتامكين اليوم الخميس الأضرار التي لحقت بالشركات في الاضطرابات الأخيرة بـ 93.7 مليار تنغي (أكثر من 215 مليون دولار) ، وهو أقل بنسبة 10٪ من أحدث تقييم.

وذكرت أتامكين في بيان: “اعتبارًا من 13 يناير ، خاطبت الشركات التي قررت الانسحاب من سجل الشركات المتضررة NCE وبدأت بالفعل في الترميم ، وبالتالي خفضت تقديرات الأضرار الأولية من 103.7 مليار إلى 93.7 مليار تنجي”.

وأضافت أتاميكين أن ما مجموعه 1731 فردًا وكيانًا قانونيًا يديرون 2023 شركة قد تضرروا من الاضطرابات العامة في 10 مناطق كازاخستانية. وتعرضت التجزئة والمطاعم والقطاع المالي والخدمات اللوجستية ووسائل الإعلام لأكبر قدر من الضرر.

وفي وقت سابق من اليوم ، ذكرت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخستانية أن أكثر من 50 مبنى إداريًا و 1300 منشأة تجارية قد تضررت خلال الاحتجاجات ، التي اندلعت في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى في الأيام الأولى من عام 2022.

ومع تحول الاحتجاجات الجماهيرية إلى اضطرابات عنيفة مع عمليات نهب وهجمات على مرافق الدولة واشتباكات مع الشرطة ، أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف حالة الطوارئ على مستوى البلاد وخاطب منظمة معاهدة الأمن الجماعي بطلب لمساعدة البلاد في استعادة النظام.

وبعد ذلك، وصلت القوات الجماعية للمنظمة إلى كازاخستان، وأعلن توكاييف يوم الأربعاء عن بدء انسحاب منظم لوحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.