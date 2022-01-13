عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترسل قوة عسكرية إلى السعودية لهذا السبب

القوات الإماراتية
القوات الإماراتية

وصلت ‏القوة الشرطية لدولة الإمارات  إلى ‎السعودية للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون "أمن الخليج العربي 3" الذي تستضيفه المملكة بمنطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

وكان الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني بتفقد القوة والآليات المشاركة في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون (أمن الخليج العربي 3) المقرر عقده خلال الشهر الجاري بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضح رئيس الأمن العام أن المشاركة في التمرين تأتي بتوجيهات من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مثمناً دعم معاليه اللامحدود في سبيل تكثيف وتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جانب من القوات الإماراتية 

ولفت رئيس الأمن العام إلى ما يتيحه هذا التمرين من إمكانيات رفيعة المستوى فيما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في إطار التعاون والتنسيق الأمني الذي تفرضه التحديات والمخاطر الأمنية على دول مجلس التعاون، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك في مجالات التعاون والتنسيق والتخطيط بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة أنواع التهديدات والمخاطر.

الإمارات تؤكد أهمية توحيد الصف اليمني بموجب اتفاق الرياض

الإمارات تدين قرصنة الحوثيين على سفينة الشحن المدنية الروابي

 

الامارات السعودية دول مجلس التعاون قوة عسكرية هدي الأمن العام البحريني أمن الخليج العربي

موضوعات متعلقة

الإمارات تنضم إلى صندوق سعودي فرنسي لدعم لبنان

رسائل من قادة الإمارات إلى سلطان عمان

ترشيحاتنا

بعد عودته لمجلس الأهلي.. العامري يدعم الفريق أمام الجونة

بعد الإشادة بها في منتدى شباب العالم.. ما هى مبادرة مراكب النجاة؟

العناية المركزة.. ألمانيا توجه رسالة تحذير إلي غير المطعمين بـ لقاح كورونا

بكري للشامتين في وفاة الإبراشي وتهاني الجبالي : نفوس حاقدة وربنا موجود..فيديو

بكري: الحروب شغالة علينا.. وأعداء الدولة يخترعون قصة عن مصر كل يوم..فيديو

الجيش السوداني يحبط عملية إدخال أسلحة ومخدرات مهربة من إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

السيسي يوجه رسالة للعالم.. هطلب من المصريين يتظاهروا فى الشوارع فى هذه الحالة ..فيديو

فرمان كيروش .. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

إحالة أوراق والد حبيبة إلي المفتي لـ قتله طالب الرحاب ودفنه في الشقة

الشوارع اختفت.. أمطار غزيرة تضرب مطروح | شاهد

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

ذبحت خروفا أمام السينما.. ماجدة خير الله تكشف كواليس تعاونها مع مديحة كامل في 4 أفلام

مديحة كامل ما بين التمثيل والصوفية والحجاب والاعتزال.. محمد الباسوسى يكشف أسرارا لأول مرة عن الفنانة الراحلة I فيديو وصور

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

فيديو

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

هل ستحصد مصر لقب أمم أفريقيا 2022 .. خبيرة فلك تجيب

هل كرونا بريئة من قتل الابراشي ؟!

بالدرجات ..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ