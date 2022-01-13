الإمارات ترسل قوة عسكرية إلى السعودية لهذا السبب

وصلت ‏القوة الشرطية لدولة الإمارات إلى ‎السعودية للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون "أمن الخليج العربي 3" الذي تستضيفه المملكة بمنطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

وكان الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني بتفقد القوة والآليات المشاركة في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون (أمن الخليج العربي 3) المقرر عقده خلال الشهر الجاري بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضح رئيس الأمن العام أن المشاركة في التمرين تأتي بتوجيهات من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مثمناً دعم معاليه اللامحدود في سبيل تكثيف وتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جانب من القوات الإماراتية

ولفت رئيس الأمن العام إلى ما يتيحه هذا التمرين من إمكانيات رفيعة المستوى فيما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في إطار التعاون والتنسيق الأمني الذي تفرضه التحديات والمخاطر الأمنية على دول مجلس التعاون، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك في مجالات التعاون والتنسيق والتخطيط بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة أنواع التهديدات والمخاطر.