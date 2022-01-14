بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في النصب التذكاري لإحياء الإنسانية

شـهد أمس الخميس ختام فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي امتدت خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير ۲۰٢٢، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة حرمه، وأقيم الحفل الختامي في النصـب التذكاري لإحياء الإنسانية "الميموريال"، والذي افتتحه السـيد الرئيس خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ عام ٢٠١٨، ليكون بمثابة رسالة خاصة للإنسانية، حيث اجتمع 195 فنانا يمثلون 195 دولة مختلفة على أرض مصر ليقوموا بنحت نصب تذكاري للقلوب البشرية ليعيدوا بفنهم إحياء الإنسانية التي نسعى إليها.

شـهد الحفل الختامي عرض فيديو يلخص فعاليات المنتدى هذا العام، كما استمتع الحضـور بمشاهدة عرض "سكاي دايف" مبهر زين سماء الميموريال، فضلًا عن عرض ثلاثة أفلام تعبر عن قيم السـلام والحوار والإبداع، وهم فيلم "القلوب"، وفيلم عن مشـروع "النصـب التذكاري للإنسانية"، وفيلم "ألوان حقيقية"، وعرض "الشـادو شـو"، كما تم تقديم فقرة غنائية بمصاحبة "الدرون شو".

كما كرم السيد الرئيس مجموعة من النماذج الشابة الملهمة حول العالم، وتضمنت القائمة كل من؛ مايلنين وانج - كندا/الصـن، وتسنيم قنديل - السعودية، وكلاريس آيكي – الكاميرون، وسالي عبد الخالق - مصر، ومحمود عبد المجيد – مصر، ورابي جويا - السنغال، وكارولينا تورنسـي-أمريكا/ الأرجنتين، وكاليب انوبيل- غانا، ودينا أيمن- مصـر/ الولايات المتحدة الأمريكية، وأميناتو تراوري – مـالي، وروبرت ميلر- الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمـد حسن - مصر.

وفي ختام الحفل، ألقى السيد الرئيس كلمة بعث من خلالها رسالة من مصر إلى العالم، ودعا فيها إلى استنهاض العزائم وإنقاذ الإرادة للضمير الإنساني لتحقيق البناء والتنمية، وأن ننحي الصـراعات جانبا ونمتلك القدرة على إدارة اختلافنا من أجل أن يظل العالم باق ينبض بالحياة ومفعم بالإنسانية.

وفي ذات السياق، أعلن السيد الرئيس توصيات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، كالآتي: إعلان العام ۲۰۲۲ عـامـاً للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتـدى والجهـات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

كما تم تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها التي أطلقتها بإنشـاء حاضـنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسئولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة، وتكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ.

وتكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصـور شـامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصـر وذلك في إطار المسئولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.

وتم أيضا تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصـصـة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهـة المتغيرات الناجمة عن جـائـحـة كورونا والصـراعات الحالية وفي مقدمتها تطوير القدرات الشـبـابيـة في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

ويضاف إلى ما سبق تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصـة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشـباب مصـر لتبادل الرؤى والأفكار، على ان يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة، لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضـوعات ذات الاهتمام، وتكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشـباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

تكليف رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليمياً.

عن النصب التذكاري للإنسانية

تجدر الإشارة إلى أن الإصـدار الأول من النصب التذكاري شـمل قلوبا تم نحتها من قبل ۷۲ فنان من ٧٢ دولة مختلفة، كما جاء اختيار موقع النصب التذكاري في مدينة السلام شرم الشيخ ليكون أكبر شاهد على أن الحياة يمكن أن تولد من جديد بعد الحروب والصراعات، وأن السلام والأمان والأمل هم النهاية والنتيجة الطبيعية رغم كل التحديات.

يستهدف النصب التذكاري دعم الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة أعمار الدول المتضررة ما بعد النزاعات، وأن يصبح منصـة تذكارية عالمية ملهمة ترمز للإنسانية حول العالم، ومصـدر للطاقة الإيجابية التي تعزز مبادئ التعددية وقبول الآخر والتعايش السلمي للإنسانية.

وينقسم المشروع إلى عدة مناطق، تستوحى كل منها من روح الحضارات المشكلة للأعمدة السبعة للهوية المصرية وهي، منطقة الابتكار المستوحاة من الحضارة الفرعونية، ومنطقة المعرفة المستوحاة من الحضـارة الإغريقية، ومنطقة الطبيعة المستوحاة من الحضـارة الأفريقية، ومنطقة التنوع الثقافي المستوحاة من حضارة البحر المتوسط، وقوس الإنسانية المستوحاة من الحضارة العربية، وحلقة الوحدة المستوحاة من الحضارة القبطية.