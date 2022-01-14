عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في النصب التذكاري لإحياء الإنسانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شـهد أمس الخميس ختام فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي امتدت خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير ۲۰٢٢، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة حرمه، وأقيم الحفل الختامي في النصـب التذكاري لإحياء الإنسانية "الميموريال"، والذي افتتحه السـيد الرئيس خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ عام ٢٠١٨، ليكون بمثابة رسالة خاصة للإنسانية، حيث اجتمع 195 فنانا يمثلون 195 دولة مختلفة على أرض مصر ليقوموا بنحت نصب تذكاري للقلوب البشرية ليعيدوا بفنهم إحياء الإنسانية التي نسعى إليها.

شـهد الحفل الختامي عرض فيديو يلخص فعاليات المنتدى هذا العام، كما استمتع الحضـور بمشاهدة عرض "سكاي دايف" مبهر زين سماء الميموريال، فضلًا عن عرض ثلاثة أفلام تعبر عن قيم السـلام والحوار والإبداع، وهم فيلم "القلوب"، وفيلم عن مشـروع "النصـب التذكاري للإنسانية"، وفيلم "ألوان حقيقية"، وعرض "الشـادو شـو"، كما تم تقديم فقرة غنائية بمصاحبة "الدرون شو".

كما كرم السيد الرئيس مجموعة من النماذج الشابة الملهمة حول العالم، وتضمنت القائمة كل من؛ مايلنين وانج - كندا/الصـن، وتسنيم قنديل - السعودية، وكلاريس آيكي – الكاميرون، وسالي عبد الخالق - مصر، ومحمود عبد المجيد – مصر، ورابي جويا - السنغال، وكارولينا تورنسـي-أمريكا/ الأرجنتين، وكاليب انوبيل- غانا، ودينا أيمن- مصـر/ الولايات المتحدة الأمريكية، وأميناتو تراوري – مـالي، وروبرت ميلر- الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمـد حسن - مصر.

وفي ختام الحفل، ألقى السيد الرئيس كلمة بعث من خلالها رسالة من مصر إلى العالم، ودعا فيها إلى استنهاض العزائم وإنقاذ الإرادة للضمير الإنساني لتحقيق البناء والتنمية، وأن ننحي الصـراعات جانبا ونمتلك القدرة على إدارة اختلافنا من أجل أن يظل العالم باق ينبض بالحياة ومفعم بالإنسانية.

وفي ذات السياق، أعلن السيد الرئيس توصيات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، كالآتي: إعلان العام ۲۰۲۲ عـامـاً للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتـدى والجهـات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

كما تم تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها التي أطلقتها بإنشـاء حاضـنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسئولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة، وتكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ.

وتكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصـور شـامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصـر وذلك في إطار المسئولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.

وتم أيضا  تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصـصـة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهـة المتغيرات الناجمة عن جـائـحـة كورونا والصـراعات الحالية وفي مقدمتها تطوير القدرات الشـبـابيـة في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

ويضاف إلى ما سبق تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصـة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشـباب مصـر لتبادل الرؤى والأفكار، على ان يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة، لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضـوعات ذات الاهتمام، وتكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشـباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

تكليف رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليمياً.

 

عن النصب التذكاري للإنسانية

تجدر الإشارة إلى أن الإصـدار الأول من النصب التذكاري شـمل قلوبا تم نحتها من قبل ۷۲ فنان من ٧٢ دولة مختلفة، كما جاء اختيار موقع النصب التذكاري في مدينة السلام شرم الشيخ ليكون أكبر شاهد على أن الحياة يمكن أن تولد من جديد بعد الحروب والصراعات، وأن السلام والأمان والأمل هم النهاية والنتيجة الطبيعية رغم كل التحديات.

يستهدف النصب التذكاري دعم الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة أعمار الدول المتضررة ما بعد النزاعات، وأن يصبح منصـة تذكارية عالمية ملهمة ترمز للإنسانية حول العالم، ومصـدر للطاقة الإيجابية التي تعزز مبادئ التعددية وقبول الآخر والتعايش السلمي للإنسانية.

وينقسم المشروع إلى عدة مناطق، تستوحى كل منها من روح الحضارات المشكلة للأعمدة السبعة للهوية المصرية وهي، منطقة الابتكار المستوحاة من الحضارة الفرعونية، ومنطقة المعرفة المستوحاة من الحضـارة الإغريقية، ومنطقة الطبيعة المستوحاة من الحضـارة الأفريقية، ومنطقة التنوع الثقافي المستوحاة من حضارة البحر المتوسط، وقوس الإنسانية المستوحاة من الحضارة العربية، وحلقة الوحدة المستوحاة من الحضارة القبطية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء شرم الشيخ جائحة كورونا الولايات المتحدة منتدى شباب العالم

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن رصد سلالة جديدة متفرعة من أوميكرون

كأس الرابطة المصرية.. تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

رجل يقتحم قمرة طائرة ويتعدى على الطاقم

عندما ظهرت أسطورة شيفروليه في رائعة أسامة أنور عكاشة.. اعرف القصة

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء رمضان؟.. الإفتاء ترد

إيمونيكي عن مباراة المنتخب ونيجيريا: الفراعنة لم يستغلوا وجود محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

فرمان كيروش .. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

السيسي يوجه رسالة للعالم.. هطلب من المصريين يتظاهروا فى الشوارع فى هذه الحالة ..فيديو

محمد صلاح في ورطة.. لماذا غير ليفربول مخططاته فجأة وقرر التخلي عن هداف البريميرليج؟

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

هذا الشخص هو قاتل وائل الإبراشي.. محامى العائلة يفجر مفاجأة ويصرح على مسئوليته.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشابو يضرب من جديد.. محامي يذبح زوجته الطالبة الجامعية ويصرخ: «أنا قتلت مراتي»

عمره 17 عاما .. أصغر سفير مصري لمنظمة اليونيسف يبهر الحضور في شرم الشيخ

محمد صلاح في ورطة.. لماذا غير ليفربول مخططاته فجأة وقرر التخلي عن هداف البريميرليج؟

تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل عرضه غدا

فيديو

فيديوجراف.. على أغانٍ شعبية .. التحقيق في رقص مدرس وسط الطلبة

مكنش ينفع الشناوي يلعب.. شيماء البهنساوي: كيروش وضع تشكيل مصر غلط أمام نيجيريا.. فيديو

لم يقدموا المطلوب .. تصريحات وزير الرياضة عن خسارة المنتخب أمام نيجيريا

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ