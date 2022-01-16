الإسكان: التعاقد مع شركات متخصصة لتصريف السيول تمهيدا لمشروع التجلي الأعظم

قال الدكتور مصطفي منير مساعد وزير الإسكان، إن مصر غنية بموارد لا حصر لها ومنها نقطة التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء وهي النقطة الوحيدة علي وجه الأرض التي تجلي فيها الله تعالى وكلم فيها سيدنا موسى.

وأضاف مصطفى منير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن مشروع التجلي الأعظم يمتاز بالبيئة شديدة التميز، خصوصا أن المكان متواجد وسط الجبال، مؤكدا أن هذه المنطقة مسجلة في التراث العالمي دير سانت كاترين، والرئيس وجه بإقامة 15 مشروعا لإعادة أحياء المناطق الأثرية المهملة علي مدار العقود السابقة.

وأوضح مصطفي منير، أن هناك مجموعة من الفنادق ذات الطابع البيئي سيتم إقامتها في المنطقة لأن المنطقة شديدة الحساسية، بالإضافة إلي تأهيل للبيئة العمرانية المتواجدة وإقامة مدينة صديقة للبيئة وسيكون بها إنترلوك بدلا من الأسفلت.

وتابع، أن مشروع التجلي الأعظم سيقام وسط الجبال ومن الممكن أن تهدده السيول، لذلك قمنا بجلب شركات متخصصة لإقامة مسارات تصريف لمياه السيول والأمطار لحماية المنشأة الجديدة التي ستقام وسيكون هناك منطقة سكنية متنوعة لفئات المجتمع المختلفة وسننتهي من هذه المشروعات بالكامل في شهر 6 المقبل.

