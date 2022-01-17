رامي جمال يتحدث مع الحيوانات بطريقة كوميدية.. فيديو

نشر الفنان رامي جمال، فيديو جديدا من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر جمال وهو يكشف مواهبه في التحدث مع الحيوانات بطريقة كوميدية وتفاعل معه كلبه بنفس طريقته.

حققت أغنية “مش حبايب” لـ رامي جمال، نجاحا كبيرا، حيث احتلت التريند رقم 8 بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

مش حبايب، تعد أغنية مش حبايب هي أخر أغاني ألبوم "ولسه"، وطرح من قبل تسع أغاني وهذه الأغنية هي العاشرة والأخيرة.

أغنية “مش حبايب” كلمات محمد أبو نعمة، وألحان: رامي جمال ، وتوزيع : كريم عبد الوهاب.