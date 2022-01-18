رشيق المراغي:مصر متقدمة في تصميم وبناء الكباري..فيديو

قال الدكتور رشيق المراغي مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة كواليتي للبرمجيات بكندا ، إن عملي يتخصص في البرمجيات وبناء التكنولوجيا الخاصة بالمجال الانشائي في كل قطاعاته ، مؤكدا أن مصر متقدمة في تصميم وبناء الكباري .

وأضاف المراغي خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياة " ، إن شركتنا ايضا تتخصص في تصميم الحفارات على مستوى جميع دول العالم ، لافتا الى اننا نتجه الى نقل الخبرات إلى مصر لتوطين تلك التكنولوجيا .

وأوضح المراغي ، أن الرئيس السيسي يهتم بتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المختلفة وهذا من أجل تحسين المنتجات المصرية التي تصدر الي الخارج .