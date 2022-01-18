مجدي طلبة: كيروش مدرب متردد ويتراجع في قراراته

قال مجدي طلبة نجم كرة القدم المصرية السابق أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر دائمًا متردد فى جميع مباريات المنتخب الوطني.

وقال مجدي طلبة فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" شعرت أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر متردد فى مباريات المنتخب الوطني ، خاصة فى اتخاذ القرارات".

وأضاف:" كارلوس كيروش اتخذ قرارات عنيفة ثم تراجع عنها قبل كأس الأمم الأفريقية".

وتابع:" كارلوس كيروش أخطأ فى عدم ضم ظهير أيمن بجانب أكرم توفيق فى كأس الأمم الأفريقية" .

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب السودان ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأربعاء فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.