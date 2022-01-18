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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على العناوين الجديدة الصادرة عن "بيت الياسمين" خلال معرض الكتاب

صدى البلد

تصدر دار نشر “بيت الياسمين” مجموعة من العناوين الهامة والمختلفة التي خصصتها خلال الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب وجاءت العناوين كالآتي:-

 

مجموعة متنوعة

"صلوات العالم.. قراءة نقدية في ثقافات العالم الروحية" لفالح مهدي، "عندما أصبح المسيح إلها.. قصة الصراع من أجل تحديد مفهوم المسيحية في الأيام الأخيرة للإمبراطورية الرومانية" لريتشارد روبنشتاين، ت. أسامة عبدالحق نصار، "فتاة السر.. قصة حقيقية عن فتاة قيدتها أغلال العبودية.. مذكرات شيماء هال" ت. ميسرة صلاح الدين.

كما تصدر دار بيت الياسمين مجموعة من الكتب لسلامة موسى ومنها؛ "حرية الفكر وأبطالها في التاريخ" و"العقل الباطن" "هؤلاء علموني". وكذلك كتاب "الرق في الإسلام.. رد مسلم على الكردينال لافجيري" لأحمد شفيق، ت. أحمد زكي، "استقراء ونقد الفكر الشيعي" لفالح مهدي، "طبقات معتزلة" لأحمد بن يحيى بن المرتضى، تحقيق سوسنة ديفلد فلزر، "أول مرة في أوروبا.. حكاية فتاة عربية في إسبانيا" لمي مجدي عبد الحكيم، رواية "د. مرسيدس" لياسر نبيل، "أبي سروال" لأشرف التعلبي، "اللامرئي.. كنت هنا قبلألفي ومائتي عام" لآمال الميرغني.

بيت الياسمين معرض القاهرة الدولي للكتاب العقل الباطن عناوين كتب دار نشر

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