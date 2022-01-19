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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب إحاطة لـ العناني بشأن السياحة الأثرية

النائبة روان لاشين
النائبة روان لاشين عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية

تقدمت النائبة  روان لاشين عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بشأن خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الآثرية في مصر، وموقف حركة السياحة والتدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة من عدد من الأسواق المستهدفة، والسبل التي إتخذتها الوزارة لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والسائحين . 

وتساءلت لاشين فى بيان صحفى لها :ما هي الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لإجتماعات الدور الـ 48 للجنة الاقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمقرر انعقادها خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد أن فازت مصر برئاسها خلال الانتخابات التى أجريت خلال اجتماعات الدورة الـ 47 للجنة ، وكذلك سبل تنشيط وزيادة البعثات السياحية الآثرية وخطة عملها خلال الفترة المقبلة. 

وطالبت بالوقوف على ما تم إنجازه من إكتشافات وبرديات بمدينة «انتينوبوليس» فى المنيا وآخر المستجدات بشأن معبد هادريان حيث ينتظر العالم افتتاح المتحف الكبير وتتزايد التوقعات بمزيد من الرواج اللامسبوق للسياحة الآثرية في مصر.

وزارة السياحة والآثار السياحة الأثرية الخدمات السياحية منظمة السياحة العالمية البعثات السياحية الآثرية

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