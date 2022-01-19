عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت.. افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر

مستشفى شفاء الأورمان
مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال في الأقصر

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان نائب مدير عام جمعية الأورمان، ان السبت المقبل، سيتم افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد في الأقصر، لتضاف إلى المنظومة الطبية المتميزة لمؤسسة شفاء الأورمان.

 وأضاف أن المرحلة الجديدة من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال،  تضم مستشفى جديدا يشمل عيادات خارجية وطوارئ، وغرف إقامة، وغرف العلاج الكيميائي، وغرف عمليات، لافتًا إلى أن مطلع عام 2021 شهد افتتاح مستشفى الأطفال كأول صرح طبي متخصص في علاج الأورام، وها نحن نبدأ العام الجديد بافتتاح المرحلة الثانية للمستشفى، مؤكدًا أن مؤسسة الأورمان تسابق الزمن لتحقيق أفضل النتائج لصالح خدمة المرضى من الكبار والصغار.

العمل فى تبطين ترعة الكلابية بمحافظة الأقصر

رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تنفيذ كوبري نجع الحامدين

قرية اصفون تلحق بقطار التنمية بمشروعات حياة كريمة في الاقصر ..شاهد

الأقصر.. حياة كريمة بالطود تنفذ مشروعات الصرف الصحي والكهرباء

إصابة 14عاملا في انقلاب أتوبيس بإحدى الترع بالأقصر

إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر

رئيس جامعة الأقصر يسلم شهادات مايكروسوفت الدولية لثلاثة موظفين

حملة اشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

وأشار فؤاد إلى أن المستشفى الجديد تم تجهيزه على أعلى مستوى، ومزود بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج طبقًا للمواصفات القياسية العالمية في مجال الاورام السرطانية،  استعدادًا للعمل وفق أحدث تقنيات الطب المتقدمة في مجال علاج الأورام، لتحقيق خطة المؤسسة ورؤيتها في الوصول إلى أعلى نسب شفاء من هذا المرض وإنقاذ أطفالنا منه.

يشار إلى أن الأقصر شهدت فبراير الماضي افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، والذي يعد أول مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال بالمجان في الصعيد، بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والرياضة ورجال الأعمال.

الأورمان الأقصر جمعية الاورمان مستشفى شفاء الاورمان سرطان الأطفال مستشفي الأطفال مؤسسة شفاء الأورمان مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يسلم شهادات مايكروسوفت الدولية لثلاثة موظفين

حملة اشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

بدء قداس عيد الغطاس بكنائس الأقصر

أقباط الأقصر يحتفلون بعيد الغطاس بمنازلهم.. شاهد

العمل فى تبطين ترعة الكلابية بمحافظة الأقصر

رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تنفيذ كوبري نجع الحامدين

قرية اصفون تلحق بقطار التنمية بمشروعات حياة كريمة في الاقصر ..شاهد

الأقصر.. حياة كريمة بالطود تنفذ مشروعات الصرف الصحي والكهرباء

ترشيحاتنا

ريحة غاز في شوارع الجيزة.. وزارة البترول توضح الأسباب

خسائر فادحة.. الجيش اليمني يحبط هجوما بريا لميلشيا الحوثي بمحافظة حجة

لمواجهة البرد.. توزيع بطاطين على وديان الاسباعية والخرازين والاسقف والراحة والسعال بسانت كاترين

وقت أذكار المساء ومتى ينتهي .. وأفضل الأذكار الثابتة عن النبي ؟

السيسي يوجه باتخاذ ما يلزم لتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

أفغان يصطفون في طوابير بكابول للحصول على رغيف خبز ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل الإبراشي: اتجوزت علشان خايف اتسجن| نوستالجيا

على طريقة رمضان صبحي.. هل يحسم الأهلي التعاقد مع محمود تريزيجيه؟

منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول معرض الكتاب.. تفاصيل

بشرى سارة.. الصحة العالمية: إصابات متحور أوميكرون تنخفض عالميا.. تفاصيل

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

بعد خناقة هبطلك كورة.. عقوبة ضخمة على ياسر إبراهيم لاعب الأهلي

مدبولي: الحكومة ستبدأ في تنفيذ قرارات السيسي الخاصة بالزيادات المالية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

نشرة الفن.. هدى المفتي تصاب بكسر في قدمها.. ورشوان توفيق يكشف آخر تطورات حالته الصحية|فيديو

عمل فى بنزينة وتقاضى جركن عصير..نجم مسرح مصر يكشف معاناته قبل الشهرة

الأرصاد تحذرمن موجة انخفاض مستمرة ودرجات حرارة تصل لصفر ببعض المناطق

8 أمراض تنتقل عند تقبيل الرضع تعرف عليها وكيفية علاجها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ