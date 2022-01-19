السبت.. افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان نائب مدير عام جمعية الأورمان، ان السبت المقبل، سيتم افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد في الأقصر، لتضاف إلى المنظومة الطبية المتميزة لمؤسسة شفاء الأورمان.

وأضاف أن المرحلة الجديدة من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال، تضم مستشفى جديدا يشمل عيادات خارجية وطوارئ، وغرف إقامة، وغرف العلاج الكيميائي، وغرف عمليات، لافتًا إلى أن مطلع عام 2021 شهد افتتاح مستشفى الأطفال كأول صرح طبي متخصص في علاج الأورام، وها نحن نبدأ العام الجديد بافتتاح المرحلة الثانية للمستشفى، مؤكدًا أن مؤسسة الأورمان تسابق الزمن لتحقيق أفضل النتائج لصالح خدمة المرضى من الكبار والصغار.

وأشار فؤاد إلى أن المستشفى الجديد تم تجهيزه على أعلى مستوى، ومزود بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج طبقًا للمواصفات القياسية العالمية في مجال الاورام السرطانية، استعدادًا للعمل وفق أحدث تقنيات الطب المتقدمة في مجال علاج الأورام، لتحقيق خطة المؤسسة ورؤيتها في الوصول إلى أعلى نسب شفاء من هذا المرض وإنقاذ أطفالنا منه.

يشار إلى أن الأقصر شهدت فبراير الماضي افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، والذي يعد أول مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال بالمجان في الصعيد، بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والرياضة ورجال الأعمال.