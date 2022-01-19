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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة اشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

صدى البلد

شن مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق ، حملة لإزالة الاشغالات و"التند" العشوائية والحواجز والمظاهر السلبية التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.

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واستهدفت الحملة مناطق نجع الملقطة والنجع الطويل وشارع المركز الحضري للمرأة بحي شمال، وذلك بمشاركة أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وأحمد محمود دياب مدير إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، والرائد محمد عدلي رئيس مباحث المرافق، والنقيب شاذلي صابر والنقيب عبد الله سلطان من ادرة شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية ٢٨ إشغال، ٧بائع متجول، ٩نظافه عامة،٤ مقهي مخالف وضبط ٢١ شيشة،٥ ميكروفون ازعاج،٢ منشأه بدون ترخيص، ١٧ مضبوطات متنوعة،٤٩ ازالات ادارية.

 

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز المحافظة، 

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