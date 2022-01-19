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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

أهمية القراءة في الكتب محاضرة ضمن عدة فعاليات لقصر ثقافة الأقصر

صدى البلد

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة بقصر ثقافة الأقصر، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، محاضرة بعنوان "أهمية القراءة في الكتب" وأوضح فيها الكاتب على حسان، أن الكتاب الورقي يحتوي على خيالات بين دفتيه والمسافة بيننا وبين الكتب الورقية أقرب وأرحب ومن المهم أن نعيد أنفسنا والأجيال للكتاب الورقي ونستعد مكانته بيننا.

كما عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "حول شخصيات نسائية أثرت في الحركة الوطنية" وتحدث فيها الباحث حسن عبد الباري، عن بعض الناس يظن الحركة الوطنية "الثورات" يقوم به الرجال فقط نريد أن نوضح أن النساء لها دور بارز في الثورات.

ونظم قصر ثقافة الطود، محاضرة بعنوان "خطورة الشائعات" تحدث فيها الباحث أحمد برعي، عن أهمية تحري مصدر المعلومة وأخذها من مصدرها الموثوق به لذا حذر القرآن الكريم من خطورة الشائعات فعلينا التبين، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي وألقى قصيدتى "دوما، أبحث عنكي".

ونظم قصر ثقافة الطارف، محاضرة بعنوان "الأثر النفسي لختان البنات" وأوضح فيها الباحث محمد علي، الأثر النفسي لختان البنات ومن الأضرار النفسية الإصابة بالبرود، وكذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "حرية التعبير وتبادل الآراء" وأوضح العادلي حسان معني وقيمة الحرية وفائدة تبادل الرأي، بجانب ذلك أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصيدتى "مدار، أغلقي الباب خلفك"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة رسم حر نفذها حسن رفاعي محمد قاسم.

أشغال يدوية

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى، ورشة حكاية قصة بعنوان "سلوكى مع الأصدقاء" وأوضح فيها الكاتب مينا عادل كيفية أختيار الصديق الوفى صاحب السلوك السوى واختيار الصديق الذى يذكرنا دائما بعمل الخير وصاحب خلق والذى يقف معك فى أحزانك وأفراحك
وعندما يكون هناك أثنان مختلفان من الأصدقاء لابد من التدخل للصلح بينهم.

ونظم قصر ثقافة بهاء طاهر عرض سينما أطفال لياسر محمود، بجانب ذلك نظم قصر ثقافة الطفل برنامج دورى ثقافى فى المعلومات العامة أدارته فاطمة ماهر، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة أشغال يدوية للتشكيلية نجوي أبوالفضل.

قصر ثقافة قصر ثقافة الاقصر الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة القراءة

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