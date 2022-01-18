رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تنفيذ كوبري نجع الحامدين

قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بتفقد أعمال تنفيذ كوبري نجع الحامدين الجاري تنفيذه ضمن أعمال محور شمال الأقصر .



رافق رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة كل من المهندس أسعد مصطفي مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والملازم أول محمد عادل ضابط بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد النوبي مدير مشروع أبناء حسن علام للطرق والكباري.



وخلال الجولة تمت متابعة نسبة تنفيذ كوبري نجع الحامدين التي وصلت حوالى ٥٧ ٪، كما تم عمل معاينة على الطبيعة لعدد من الطرق لإزالة عدد من المعوقات الخاصة بطرق التعامل مع مرور المعدات والمهمات الضخمة التي ستصل لاستكمال تنفيذ أعمال محور شمال الأقصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والتنموية .



يذكر أن محور شمال الأقصر سيربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، مارًا بالزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية وخطة الدولة لتنمية الصعيد وتطوير القطاع السياحي بمحافظة الأقصر.

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