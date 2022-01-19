طوارئ بـ مرسى مطروح لرفع تجمعات مياه الأمطار |شاهد

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن الدفع بفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة الشرقي بالطريق الدولي حتي الكيلو 4 من خلال معدات وسيارات مجلس المدينة بإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بان جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح تيسيراً علي المواطنين ، وذلك في اطار تعليمات وتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لسرعة التعامل الفوري مع المياه .

وأشار جاب الله الي التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار من الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي ، وذلك ضمن جهود اليومية للمدينة .

ووجه رئيس المدينة ، لادارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري بضرورة استعداد كافة المعدات والسيارات الخاصة برفع تجمعات مياه الامطار بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً ، في حالة الطقس الغير مستقر وطبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية .

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على رقم 0464933158 / 0464935266 .

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح