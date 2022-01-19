عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على كيفية حفاظ أبناء مطروح وسيوة على تراثهم

متحف البيت السيوى والقرية البدوية يحكيان تاريخ مطروح وسيوة القديم

القرية البدوية
القرية البدوية

لكل مجتمع من المجتمعات تراثه وتقاليده التى تميزه عن غيره من المجتمعات  الأخرى، لكن مع مرور الزمن يندثر هذا التراث ولا يتبقى منه إلا الذكريات البسيطة، وتحظى محافظة مطروح وواحة سيوة بتراث قديم،  إلا أن هذا التراث تعرض لخطر الاندثار  خاصة يعد التقدم التكنولوجي الذى يعد  أحد أهم الأسباب الرئيسية التى تسببت في اندثار التراث.

وفى واحة سيوة قامت المحافظة بإنشاء متحف البيت السيوى، من أجل الحفاظ على التراث المعمارى لسيوة حيث البيوت المصنوعة من الطين. وقد تم ذلك بناء على منحة قدمتها الحكومة الكندية مساهمة منها من أجل إنشاء المتحف. 

ويحيى المتحف التراث السيوى للحرف اليدوية حيث أنه يحتوى على مصنوعات يدوية ذات طراز سيوى مثل سجاد مجوهرات أوانى فخارية فضيات ألات موسيقية ملابس سيوية مطرزة أدوات الخبيز.

وفى مدينة مرسي مطروح حرص بعض من أبناء مطروح على أحياء التراث البدوى والحفاظ على طابع البناء المميز لمنازل مواطنى مطروح وسيوة  فقام بطريق مطروح السلوم بإنشاء قرية بدوية تم إقامة بها العديد من المبانى ذات التراث البدوى للحفاظ على تلك الموروثات حتى لا تندثر.

يقول الحاج عطية، صاحب القرية،  أن تراث مطروح وسيوة ثرى وكان يجب أن نحافظ عليه حتى يعرف الشباب والأطفال  تاريخ أجدادهم، لذلك كان الحرص على أن تكون جميع إنشاءاتها تمثل تاريخ محافظة مطروح وسيوة.

وأضاف أنه فكر في إنشاء تلك القرية والتى كانت حلما يراوده من عشرات السنين؛ مضيفا أن جميع مباني القرية تمثل الطبيعة ومفردات البيئة الصحراوية وتراث المواطن البدوى القديم، والتى أنشئت بالجهود الذاتية، كما تم وضع متحف يضم جميع  المقتنيات القديمة للمواطن السيوى وتاريخ الواحة قديما.

وأوضح أنه تم أيضا إقامة داخل القرية كهف للملح السيوى الذى يعالج العديد من الأمراض ويزيل الطاقة السلبية ويبعث راحة نفسية.

وأكد أن القرية تشهد إقبالا طوال العام، ففى الصيف يأتي إليها المصطافون وزوار المحافظة وفي الشتاء الرحلات المدرسية وأهالي المحافظة.

متحف البيت السيوى
متحف البيت السيوى
متحف البيت السيوى
متحف البيت السيوى
القرية البدوية
القرية البدوية
القرية البدوية
القرية البدوية
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات القرية البدوية واحة سيوة

موضوعات متعلقة

طقس سيئ.. أمطار متوسطة تضرب مطروح وانخفاض شديد في درجة الحرارة

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام سير الامتحانات بمدارس النجيلة

لتأيل الشباب.. دورات تدريبية لتعليم بعض المهن بمطروح

رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس مدينه سيوة: وصول طفطف للتنشيط السياحي بالواحة

سيوة تتجمل لاستقبال فعاليات المهرجان الخامس للتمور

رئيس سيوة يجتمع مع الشباب المتطوعين لتنظيم مهرجان التمور

تنشيط السياحة تروج للمناطق الأثرية استعدادا لمهرجان التمور بسيوة

ترشيحاتنا

السفارة الألمانية بتونس تتوقف عن استقبال طالبي التأشيرة

وائل الإبراشي: اتجوزت علشان خايف اتسجن| نوستالجيا

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ334 مليون حالة

كيف تتغلب الإسكندرية على مشكلة النوات والأمطار المزمنة؟

الأرصاد: سقوط أمطار مستمر اليوم على القاهرة وعدد من المحافظات

بعد 15 عامًا.. صدمة الخروج المبكر والفوز التاريخي لجزر القمر تحاصر غانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

قعدتهم تتحب.. دينا بدر تكشف عن 4 أبراج فلكية دمها خفيف وفرفوشة

درجه الحراره الان.. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار ورياح.. والصغرى 7 بالقاهرة

تنبيه عاجل من التعليم لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

القومي للأجور يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

طقس سيئ.. أمطار متوسطة تضرب مطروح وانخفاض شديد في درجة الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

تحليل مخدرات.. طلب جديد من دفاع فرد الأمن في مشاجرة شدوى الحضري

فيديو جراف.. ما قصة بيت حسن البارودي المسكون بالعفاريت

عدوية شعبان عبدالرحيم يروي مشكلته مع طليقته: اتفقت مع أختي لتشويه صورتي|فيديو

أنا سينجل مازر وسمحت لبناتي بارتداء فستاني الشهير.. ملخص تصريحات رانيا يوسف "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ