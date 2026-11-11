الأرصاد اليابانية: إعصار "سيمباكا" يتحرك شمال شرقي جزر أوجاساوارا بسرعة 40 كيلومترا في الساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم / الأربعاء /، أن الإعصار "سيمباكا" وهو الإعصار رقم 32، يتمركز بالقرب من جزر أوجاساوارا، ويتحرك في اتجاه الشرق والشمال الشرقي بسرعة 40 كيلومترا في الساعة.

وأوضحت الهيئة - في أحدث بياناتها الصادرة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي - أن الإعصار مصنف ضمن الأعاصير القوية، ويبلغ الضغط الجوي في مركزه 980 هكتوباسكال.

وأضافت أن السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، محذرة من استمرار تطور الأحوال الجوية في المنطقة مع تحرك الإعصار.