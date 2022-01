لغز وفاة أحد أبطال مارفل في حادث تزلج

توفى الممثل الفرنسي الشاب "جاسبارد أولييل" الذي أدى دور البطولة في فيلم “Moon Knight” المقدم من قبل شركة مارفل، وذلك عن عمر 37 عاما إثر حادث تزلج.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم نقل النجم الفرنسي ، الذي حظي باهتمام دولي إثر اداءه لدور الشاب هانيبال لينقل في هانيبال رايزينج ، إلى المستشفى بعد حادث وقع يوم الثلاثاء في جبال الألب.

جاسبارد أولييل

عانى أوليل من صدمة كبيرة في الرأس وتم نقله على الفور بواسطة مروحية إلى مستشفى في جرونوبل حيث توفي اليوم متأثراً بجراحه، فيما لم يتعرض المتزلج الثاني في الحادث لأي إصابات خطيرة ، حيث قال محققو إن الأحوال الجوية في ذلك الوقت كانت جيدة.

جاسبارد أولييل

وأكدت عائلته وفاته في بيان أدلى به وكيل أعماله لوكالة فرانس برس، حيث فتح تحقيق حول وفاته.

والجدير بالذكر أن “جاسبارد ” فاز بجائزة سيزار - المعادلة الفرنسية لأوسكار - لأفضل ممثل في عام 2017 عن فيلم It's Only the End of the World الذي لعب فيه دور البطولة إلى جانب ماريون كوتيار وليا سيدو.

جاسبارد أولييل

كان قد حصل بالفعل على Cesar في عام 2004 لأفضل ممثل واعد بعد ظهوره في دراما الحرب العالمية الأولى A Long Engagement إلى جانب Audrey Tautou.