محافظ البحر الأحمر: سنسعى لتعزيز القطاع السياحي في الغردقة للحفاظ على صدارتها العالمية.. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه بالرغم من جائحة كورونا، إلا أن هناك دعم من القيادة السياسية، لمحافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن هناك عدد كبير من المستثمرين قاموا برفع كفاءة المنشأت السياحية.

وأضاف عمرو حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر"، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك تنوع كبير في المحافظة، إضافة إلى سياحة اليخوت، والتي لاقت رواج كبير خلال الفترة الماضية.

وتابع عمرو حنفي، أنه قمنا بتنظيم بطولات عالمية في الغردقة، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق، مما ساهم في جعل الغردقة ضمن أفضل مدن الزيارة السياحية في العالم.

البحر الأحمر

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن سنسعى إلى تعزيز القطاع السياحي في الغردقة للحفاظ على صدارتها العالمية.