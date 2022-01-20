دراسة: اللقاحات توفر أفضل حماية من COVID-19

توصلت دراسة جديدة في ولايتين أمريكيتين تقارن الحماية من فيروس كورونا من العدوى السابقة والتطعيم إلى أن الحصول على اللقاحات لا يزال الطريقة الأكثر أمانًا للوقاية من COVID-19.

فحصت الدراسة الإصابات في نيويورك وكاليفورنيا في الصيف والخريف الماضيين ووجدت أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ونجوا من نوبة سابقة من COVID-19 يتمتعون بأكبر قدر من الحماية.

لكن الأشخاص غير المحصنين المصابين بعدوى سابقة كانوا في المرتبة الثانية. بحلول الخريف ، عندما تم الاستيلاء على متغير دلتا الأكثر عدوى ولكن لم تكن المعززات منتشرة بعد ، كان لدى تلك المجموعة معدل حالة أقل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين لم يكن لديهم إصابة سابقة.

أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، التي أصدرت الدراسة الأربعاء ، إلى العديد من المحاذير للبحث. وكان بعض الخبراء الخارجيين حذرين بشأن النتائج وحذرون من كيفية تفسيرها.

قال عالم المناعة إي جون ويري من جامعة بنسلفانيا: "الرسالة النهائية هي أنه من عدوى COVID المصحوبة بأعراض ، فإنك تولد بعض المناعة". "ولكن لا يزال الحصول على مناعتك من التطعيم أكثر أمانًا من العدوى."

لقد تم حث التطعيم منذ فترة طويلة حتى بعد حالة سابقة لـ COVID-19 لأن كلا النوعين من الحماية يتلاشى في النهاية - وهناك الكثير من الأشياء المجهولة التي لا يمكن الاعتماد عليها فقط على عدوى سابقة ، خاصة العدوى التي حدثت منذ فترة طويلة ، كما أضاف عالم المناعة علي إليبيدي من جامعة واشنطن. في سانت لويس.

يتماشى البحث مع مجموعة صغيرة من الدراسات التي وجدت أن الأشخاص غير المحصنين المصابين بعدوى سابقة لديهم مخاطر أقل لتشخيص أو مرض COVID-19 من الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين لم يصابوا من قبل.

قالت كريستين بيترسن ، عالمة الأوبئة بجامعة أيوا ، إن نتائج الدراسة الجديدة منطقية. وقالت إن اللقاح الذي تم تطويره ضد شكل سابق من فيروس كورونا من المرجح أن يصبح أقل فعالية وأقل فعالية ضد الإصدارات الأحدث والمتحورة.

ومع ذلك ، قال الخبراء ، هناك عدد من العوامل الأخرى المحتملة التي تلعب دورًا ، بما في ذلك ما إذا كانت فعالية اللقاح قد تلاشت بمرور الوقت لدى العديد من الأشخاص وإلى أي مدى لعب ارتداء القناع والسلوكيات الأخرى دورًا في ما حدث.

شيء آخر يجب مراعاته: من غير المرجح أن يتم اختبار "غير الملقحين بشدة" والدراسة شملت فقط الحالات المؤكدة مختبريًا ، كما قال ويري.

وقال: "ربما لا نلتقط العديد من الإصابات مرة أخرى في المجموعة غير الملقحة".

لاحظ مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قيودًا أخرى. أجريت الدراسة قبل تولي متغير omicron ، وقبل أن يتلقى العديد من الأمريكيين جرعات معززة ، والتي ثبت أنها تضخم الحماية بشكل كبير عن طريق رفع مستويات الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات. لم يتضمن التحليل أيضًا معلومات عن شدة الإصابات السابقة ، أو يعالج خطر الإصابة بمرض شديد أو الوفاة من COVID-19.

خلص مؤلفو الدراسة إلى أن التطعيم "يظل الاستراتيجية الأكثر أمانًا" للوقاية من العدوى و "يجب أن يكون جميع الأشخاص المؤهلين على اطلاع على لقاح COVID-19".

درس الباحثون الإصابات في كاليفورنيا ونيويورك ، والتي تمثل معًا حوالي 18 ٪ من سكان الولايات المتحدة. نظروا أيضًا في حالات دخول COVID-19 إلى المستشفيات في كاليفورنيا.

إجمالاً ، تم تطعيم حوالي 70٪ من البالغين في كل ولاية ؛ تم تطعيم 5٪ آخرين وكان لديهم إصابة سابقة. أقل من 20٪ بقليل لم يتم تطعيمهم ؛ وحوالي 5٪ لم يتم تلقيحهم ولكن لديهم عدوى سابقة.

درس الباحثون حالات COVID-19 من نهاية مايو الماضي حتى منتصف نوفمبر ، وحساب عدد المرات التي حدثت فيها إصابات جديدة في كل مجموعة. مع مرور الوقت ، بدت الحماية التي تقتصر على اللقاح فقط أقل إثارة للإعجاب.

بحلول أوائل تشرين الأول (أكتوبر) ، مقارنة بالأشخاص غير المطعمين الذين لم تكن لديهم إصابة سابقة ، كانت معدلات الحالات:

- 6 أضعاف في ولاية كاليفورنيا و 4.5 أضعاف في نيويورك في أولئك الذين تم تطعيمهم ولكن لم يصابوا من قبل.

- انخفاض بمقدار 29 ضعفًا في ولاية كاليفورنيا و 15 ضعفًا في نيويورك في حالة الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى ولكن لم يتم تطعيمهم مطلقًا.

- 32.5 ضعفًا في ولاية كاليفورنيا و 20 ضعفًا في نيويورك في أولئك الذين أصيبوا بالعدوى والتطعيم.

ووجد الباحثون أن الاختلاف في المعدلات بين المجموعتين الأخيرتين لم يكن ذا دلالة إحصائية.

اتبعت بيانات المستشفى ، فقط من ولاية كاليفورنيا ، نمطًا مشابهًا.