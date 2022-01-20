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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترح برلماني للتوسع في إنشاء وحدات علاج السكتات الدماغية بالمستشفيات

مجلس النواب
مجلس النواب

وجهت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن أهمية التوسع في إنشاء وحدات السكتات الدماغية بمختلف المستشفيات الحكومية.

وقالت النائبة في مقترحها، "تمثل نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية سنويا في مصر حوالي 250 ألف مريض، وهي تعتبر نسبة عالية، وهي تعتبر ثاني سببًا للوفاة عالميًا بعد أمراض القلب، ولكنها تنخفض في الدول المتقدمة ففي أمريكا أصبحت رابع سبب للوفاة، وذلك نتيجة الوعي بطرق الوقاية".

وأكدت عضو لجنة الصحة على أهمية تعزيز الوعي الصحي حول مرض السكتة الدماغية، وفهم الأخطار المحتملة عند الإصابة وكيفية الوقاية، ومعرفة طرق التشخيص والعلاجات المتاحة.

ولفتت إلى أن "مصر تسير بخطوات غير مسبوقة في القطاع الصحي الذي يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل المبادرات الرئاسية التي تستهدف معالجة المشكلات الصحية المتراكمة منذ عقود، والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية العامة للمواطنين و التي حققت نجاحات باهرة في وقت قياسي".  

وشددت على "أهمية التوسع في إنشاء وحدات لعلاج السكتات الدماغية في مختلف المستشفيات الحكومية والجامعية بمختلف المحافظات.

 

ولفت إلى أنه كان لدينا في عام 2015، 10 وحدات، وازداد العدد تدريجيًا وأصبح 80 وحدة، ونحتاج لكي تغطي جميع مستشفيات مصر 200 وحدة للسكتة الدماغية"، كما شددت على "ضرورة التوسع في توفير العلاج المذيب للجلطة ومستلزمات القسطرة المخية بالمستشفيات".

مجلس النواب وزير الصحة امراض القلب المبادرات الرئاسية المنظومة الصحية السكتة الدماغية القطاع الصحي السكتات الدماغية

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