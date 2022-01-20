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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة أعمال "سلسلة سنابل" بالمركز الدولي للكتاب.. الثلاثاء

صدى البلد

يقيم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة العامة للكتابي برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوته الشهرية لمناقشة أعمال "سلسلة سنابل" للأطفال التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في تمام الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ يناير الحالي.

 

وسوف يتم مناقشة كتاب (سنة سعيدة) للكاتب الكبير منير عتيبة، يشارك في المناقشة الكتاب الكبار الأفاضل: أحمد قرني، أحمد طوسون، والدكتورة غالية الزامل، يقدم الندوة الشاعر عبده الزراع.. يذكر أن المركز الدولي للكتاب بإشراف أسامة قاسم المشرف على النشاط في المركز. 

المركز الدولى للكتاب الهيئة العامة للكتاب سلسلة سنابل منير عتيبة الدكتور هيثم الحاج

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