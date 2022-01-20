بعد استلام قانون العمل.. عياد: نستمع لكل الآراء من النقابات وممثلين العمال.. فيديو

قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إنه استلمنا قانون العمل من 4 أشهر، مؤكدا أنه كان لدينا إصرار على سماع كل الآراء من النقابات وممثلين العمال من القطاع الخاص والحكومة.

وأضاف عبد الخالق عياد، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه عملنا على وضع فلسفة للقانون، ويوجد مستشارين باللجنة، وأخذنا وقتا لدراسة القانون.

وتابع عبد الخالق عياد، أن قانون العمل تضمن أن يكون العمل هو الأساس، "لأنه مش خناقة بين العامل وصاحب العمل"، مؤكدا أن قانون العمل يتضمن حقوق العامل، في التأمين والحد الأدنى للأجر، والمحكمة العمالية المتخصصة اللازمة للبت في الخلاف بعد 60 يوما.

يتعب يكسب

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ إلى أنه نستهدف في القانون أن كل من “يتعب يكسب”.