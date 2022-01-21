مقترح برلماني لاعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات.. نواب: يساهم في تطوير تفكيرهم منذ العمر.. ويحتاجون لمزيد من التوجيه في هذا السن

برلمانية: لابد يكون هناك خطة وإطار عام لمناهج الحضانات

نائبة: اعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات سيشكل وعى لديهم

برلماني: اعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات يوسع مداركهم

أشاد عدد من النواب بالمقترح البرلماني لاعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات ، وأشاروا إلى أن هذا المقترح سيساهم فى توسيع مدارك الأطفال ، خاصة وأنهم فى هذه السن يحتاجوا إلى المزيد من التوجيه.

فى البداية تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، طالبت فيه اعتماد منهج قومي موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات التابعة لوزارة التضامن.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اكثر من مرة بأهمية تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة في مرحلة ما قبل رياض الأطفال (٠ - ٤ سنوات) وتطوير شخصية متكاملة للأطفال يُراعى فيها قواعد الصحة والتغذية والتعليم ونماء الشخصية.

وتابعت حديثها :"من هنا كان لزاما أن يكون هناك منهج قومي موحد لكل الحضانات فى مرحلة ما قبل رياض الأطفال، وأن يكون هناك خطة وإطار عام لمناهج الحضانات، فلا يجوز أن يكون لكل حضانة منهج تربوي تقوم هي بتدريسه.

وأكملت منى عبد الله" لا يوجد التزام أو متابعة من جاب الوزارة بشأن مناهج الحضانات ما قبل رياض الأطفال، ولا يوجد منهج موحد، فكل حضانة تقدم ما لديها دون التزام بمنهج قومي موحد هذا الأمر يستلزم التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير الحضانات وزيادة أعدادها على مستوى الجمهورية مع إعداد معايير للجودة تعتمد من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد".

وطالبت بإعادة النظر فى توحيد المناهج لهذه الحضانات من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في مصر، من خلال تبنى معايير لجودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمة في الحضانات من خلال التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الابتدائية.

واعتماد منهج قومي موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات التابعة لوزارة التضامن، وان يكون هناك تنسيق ومتابعة من وزارة التضامن، والتفتيش على الحضانات للتأكد من تطبيق المنهج الموحد.

وأشادت النائبة صبورة السيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بالمقترح البرلماني لاعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات.

وأشارت السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح جيد ، بحيث نطور الأبناء منذ البداية ونشكل لديهم وعى ما قبل مرحلة رياض الأطفال من خلال تعليمهم مهارات التلوين والكلمات ونطق جمل من كلمتين.

وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن المقترح البرلمانى بإعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات جيد.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح سيساهم فى توسيع مدارك الأطفال ، خاصة وأنهم فى هذه السن يحتاجوا إلى المزيد من التوجيه.