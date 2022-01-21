عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مقترح برلماني لاعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات.. نواب: يساهم في تطوير تفكيرهم منذ العمر.. ويحتاجون لمزيد من التوجيه في هذا السن

مجلس النواب
مجلس النواب

برلمانية: لابد يكون هناك خطة وإطار عام لمناهج الحضانات
نائبة: اعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات سيشكل وعى لديهم
برلماني: اعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات يوسع مداركهم

 

أشاد عدد من النواب  بالمقترح البرلماني لاعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات ، وأشاروا إلى أن هذا المقترح سيساهم فى توسيع مدارك الأطفال ، خاصة وأنهم فى هذه السن يحتاجوا إلى المزيد من التوجيه.

فى البداية تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، طالبت فيه اعتماد منهج قومي موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات التابعة لوزارة التضامن.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اكثر من مرة بأهمية تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة في مرحلة ما قبل رياض الأطفال (٠ - ٤ سنوات) وتطوير شخصية متكاملة للأطفال يُراعى فيها قواعد الصحة والتغذية والتعليم ونماء الشخصية.

وتابعت حديثها :"من هنا كان لزاما أن يكون هناك منهج قومي موحد لكل الحضانات فى مرحلة ما قبل رياض الأطفال، وأن يكون هناك خطة وإطار عام لمناهج الحضانات، فلا يجوز أن يكون لكل حضانة منهج تربوي تقوم هي بتدريسه.

وأكملت منى عبد الله" لا يوجد التزام أو متابعة من جاب الوزارة بشأن مناهج الحضانات ما قبل رياض الأطفال، ولا يوجد منهج موحد، فكل حضانة تقدم ما لديها دون التزام بمنهج قومي موحد هذا الأمر يستلزم التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير الحضانات وزيادة أعدادها على مستوى الجمهورية مع إعداد معايير للجودة تعتمد من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد".

وطالبت بإعادة النظر فى توحيد المناهج لهذه الحضانات من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في مصر، من خلال تبنى معايير لجودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمة في الحضانات من خلال التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الابتدائية.

واعتماد منهج قومي موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات التابعة لوزارة التضامن، وان يكون هناك تنسيق ومتابعة من وزارة التضامن، والتفتيش على الحضانات للتأكد من تطبيق المنهج الموحد.

وأشادت النائبة صبورة السيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بالمقترح البرلماني لاعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات.

وأشارت السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح جيد ، بحيث نطور الأبناء منذ البداية ونشكل لديهم وعى ما قبل مرحلة رياض الأطفال من خلال تعليمهم مهارات التلوين والكلمات ونطق جمل من كلمتين.

وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن المقترح البرلمانى بإعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات جيد.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح سيساهم فى توسيع مدارك الأطفال ، خاصة وأنهم فى هذه السن يحتاجوا إلى المزيد من التوجيه.

تعليم وزارة التربية والتعليم مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التضامن رياض الأطفال الحضانات

ترشيحاتنا

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

رئيس مجلس النواب يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

شعراوي: توفير 27 ألف فرصة عمل بعد تنفيذ 3429 مشروعاً

بكاميرا فائقة الدقة.. سامسونج تكشف قدرات هاتف Galaxy A23 القادم

الجزار: 777 مليون جنيه إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب بالقليوبية

شعبة السياحة تنهى أزمة تصديق عقود العمرة وتيسيرها أمام الشركات بمكاتب الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

3 علاوات دورية تنتظر الموظفين يوليو المقبل

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ