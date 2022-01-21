وزيرة البيئة : مصر تعد حاليا استراتيجية تمويل المناخ في الدول العربية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتورة "رولا دشتي" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، والوفد المرافق لها، لبحث إمكانية تقديم لجنة "الإسكو" أوجه الدعم الممكن لمصر سواء الفني أوالتقني، فضلاً عن التعاون معها من خلال مجموعة من المبادرات المناخية المقترحة فيما يخص تنظيمها لمؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية.



وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء بصفتها رئيس مجلس وزراء البيئة العرب إلى أنها تتطلع إلى قيام الإسكوا بتقديم الدعم الفنى والإستشارى للخروج بإستراتيجية تمويل المناخ للدول العربية، موضحةً أنه يمكن أيضاً للإسكوا ان يكون شريك فى أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعزيز عمل المنظمات ومشاركتها مع الجھات الإقليمية لتحقيق الاحتياجات والنتائج الإقليمية لعمليات تغير المناخ العالمية، فهو فرصة للحكومات والقطاع الخاص والمدن والمجتمعات و السكان المحليين والشباب والمجتمع المدني للمشاركة في حوار نحو الحلول وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون في العمل المناخى.

ورحبت ياسمين فؤاد، بطلب لجنة الإسكوا تقديم الدعم الفنى والتقنى لمصر والمساعدة فى تنظيم الcop27، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بكافة أشكالها، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد شكل التعاون بعد توزيع المهام على كل اللجان الخاصة بتنظيم المؤتمر لتحديد الأدوار والمسئوليات.

وأوضحت ياسمين فؤاد خلال اللقاء انه سيتم إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالتغيرات المناخية خلال مؤتمر الأطراف الـ٢٧ حيث سيتم تحديدها وفقاً لما ستحققه من توازن بين التخفيف والتكيف وتحديد الجهات المشاركة فى كل مبادرة، ويمكن للإسكوا المساعدة فى تلك المبادرات بعد اعتمادها من اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة كافة الوزارات