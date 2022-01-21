بيبو يوقع على تجديد تعاقده مع "سلة " الاتحاد السكندري

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة أحمد ابو العلا " بيبو" لمدة " 4 " مواسم جديدة.

و ظهر اللاعب بمستوى متميز وأكثر من رائع منذ انضمامه لصفوف زعيم الثغر، ويُجيد " بيبو " اللعب في مركز لاعب الارتكاز " 4 " و " 5 ".

ووافق " بيبو " على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل

وتم تمديد التعاقد مع اللاعب و الذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2025-2026 .

و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الكابتن أحمد مرعى المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة

ومن جانبه أكد اللاعب على سعادته الغامرة بتجديد تعاقده لسلة الاتحاد السكندري صاحب الشعبية الجارفة في مصر والوطن العربي .