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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

طقس بارد
طقس بارد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن نشهد فرصًا لتساقط أمطار على بعض المناطق.  

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يشهد الاسبوع المقبل انخفاضا في درجات الحرارة، مضيفة أن هناك زيادة في سطوع أشعة الشمس. 

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برودة شديدة ليلا.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مازلت مستمرة في التأثر بكتل هوائية شديدة البرودة قادمة من شرق وجنوب أوروبا تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الأحد المقبل سنتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وسطح الأرض، مما يترتب عليه حدوث بعض التقلبات الجوية.

ونوهت بأن درجات الحرارة ستكون أقل من المعدل الطبيعي بنحو 3-4 درجات، وسيستمر الانخفاض فيها حتى الخميس المقبل، لتسجل من 15-16 درجة نهارًا، وتتراوح بين 7-8 درجات ليلًا. 
 

منار غانم الأرصاد الجوية اخبار التوك شو درجات الحرارة تساقط امطار

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