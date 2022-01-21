الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن نشهد فرصًا لتساقط أمطار على بعض المناطق.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يشهد الاسبوع المقبل انخفاضا في درجات الحرارة، مضيفة أن هناك زيادة في سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مازلت مستمرة في التأثر بكتل هوائية شديدة البرودة قادمة من شرق وجنوب أوروبا تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الأحد المقبل سنتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وسطح الأرض، مما يترتب عليه حدوث بعض التقلبات الجوية.

ونوهت بأن درجات الحرارة ستكون أقل من المعدل الطبيعي بنحو 3-4 درجات، وسيستمر الانخفاض فيها حتى الخميس المقبل، لتسجل من 15-16 درجة نهارًا، وتتراوح بين 7-8 درجات ليلًا.

