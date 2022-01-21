برلمانية: مبادرة وزارة الهجرة تساهم في دمج أفكار المصريين بالخارج والأفارقة

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إطلاق وزارة الهجرة مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، تأتي في إطار التقارب الذي تنتهجه مصر مع القارة الأفريقية في كافة المجالات.

وتابعت السيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذه المبادرة تسعى بشكل إلى دمج أفكار الشباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، عن طريق الاستثمار في طاقاتهم وتوحيد أفكارهم وتشاركها، من خلال فتح آفاق جديدة لهم.



ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في أفريقيا خاصة في الوقت الراهن، موضحا أهمية هذا النوع من المبادرات التي تهدف لتلاقي الأفكار بين شباب القارة والشباب المصري بالخارج.



وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق مبادرة "شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة".. Youth Egyptian expats and African Entrepreneurship initiative، تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، بتنسيق مجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة، لدعم الشباب من رواد الأعمال في مصر وأفريقيا، لتصبح أول تجمع لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.