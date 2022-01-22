عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحة تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا شيحة  جمهوها صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا شيحة بأطلالة بسيطة بدون مكياج ، و علقت قائلة : It's freezing.

بصورة وتعليق| هنا شيحة تشوق جمهورها لمسلسلها الرمضاني 2022 "راجعين يا هوى"

ملامح طبيعية.. هنا شيحة تتألق بإطلالة مبهجة

يذكر أن قالت الفنانة هنا شيحا، إن هناك أدوارا سينمائية أصبحت كبيرة على تمثيلها، لافتة إلى أنها تأخذ وقتا من أجل عمل أى دور فني لأنها تحب الانتقائية وأن يكون كل شيء مظبوط، مؤكدة أن الممثل ليس صاحب قرار.

وأضافت هنا شيحا خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على  قناة "أون إى"، أنها تفكر في إنشاء شركة إنتاج قائلة "بس مش معايا فلوس" هكون صاحبة الفكرة، لافتة إلى أنها حضرت جميع دورات مهرجان الجونة السينمائي، ما عدا الدورة الرابعة فقط بسبب انشغالها في تصوير.

يشار إلى أن النجمة هنا شيحة احتفلت من قبل بيوم الأب العالمى، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشرت "هنا" 3 صور مع والدها، الفنان التشكيلى أحمد شيحة، الأولى وهى فى فترة المراهقة، والثانية سيلفى، والثالثة تجمع كل من الشقيقات الأربعة هنا وحلا ورشا ومايا، وعلقت هنا على الصورة قائلة: "عيد أب سعيد.. أبي المذهل.. العمود الفقري والدعم الدائم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

وقررت محكمة جنح التهرب الضريبى، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، بـ375 ألف جنيه فى اتهامها بالتهرب الضريبي من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.

 

صور هنا شيحا الفنانة هنا شيحا اعمال هنا شيحا اطلالات هنا شيحا هنا شيحا

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022

محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة يستغيث بمجلس الوزراء: عندي القلب ومحتاج معاش

دعاء لمن يريد زيارة بيت الله الحرام.. بـ 10 أدعية تطوف حول الكعبة

لامبورجيني اوروس تخطف الأنظار بصور تجسسية جديدة

أمريكا.. مقتل ضابط وإصابة آخر في إطلاق نار بنيويورك

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

دارت حول الأرض بمفردها.. فتاة تحصد لقب أصغر طيار في العالم|صور

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ