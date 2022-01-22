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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| اكتشاف سلالة جديدة من أوميكرون .. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله.. دولة عربية تمنع إقامة صلاة الجمعة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تونس.. فتح تحقيق بشأن الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية
قررت السلطات في تونس فتح تحقيق بشأن الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

سلالات جديدة أخطر من أوميكرون.. تحذير صادم من الأمم المتحدة بشأن كورونا
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من إمكانية ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ستكون أخطر من متحور "أوميكرون" الذي أثار موجة غير مسبوقة للإصابات بالعالم.

إثيوبيا تعلن عن مرحلة ثانية من الحرب ضد قوات تيجراي
أعلنت إثيوبيا استعداد الجيش للمرحلة الثانية من الحرب ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، مؤكدة أن الحرب "لم تنته بعد".

6 تحت الصفر.. مدن بالسعودية تسجل انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة لم يحدث منذ 30 عاما
تعيش عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، فيما تغطي الثلوج 6 مدن في شمالي البلاد، ووصلت في بعضها إلى 3 درجات تحت الصفر.

دولة عربية تمنع إقامة صلاة الجمعة في المساجد
أصدرت اللجنة العليا المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي في سلطنة عمان، عددا من القرارات المهمة بشأن جائحة كورونا في البلاد، حيث تمثلت تلك القرارات في  تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفين الذين يطلب منهم عدم الحضور الى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.

اجتماع طارئ لمندوبي الجامعة العربية لبحث الاعتداء الحوثي على الإمارات
تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الكويت يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة.

التعاون الخليجي يرحب بإدانة مجلس الأمن لهجوم الحوثي على الإمارات
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، والذي أدان بشدة الهجوم الذي نفذته قوات الحوثيين في اليمن على العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

400 إصابة في إنجلترا.. بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من متحور أوميكرون
حددت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، والمعروفة باسم BA.2، كمتغير قيد التحقيق مع معدلات الحالة الحالية منخفضة للغاية.

العراق.. قرارات عاجلة من الكاظمي بعد هجوم داعش على ديالي
أصدر رئيس مجلس الوزراء في العراق، مصطفى الكاظمي، الجمعة، توجيهات جديدة للأجهزة الأمنية، على خلفية هجوم تنظيم داعش الإرهابي على محافظة ديالي.

عقوبات أمريكية على 3 لبنانيين و10 كيانات مرتبطة بحزب الله
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 أشخاص و10 كيانات على صلة بهم، بسبب اتهامهم بالارتباط بجماعة حزب الله اللبنانية.

 

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