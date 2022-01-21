دولة عربية تمنع إقامة صلاة الجمعة في المساجد

أصدرت اللجنة العليا المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي في سلطنة عمان، عددا من القرارات المهمة بشأن جائحة كورونا في البلاد، حيث تمثلت تلك القرارات في تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفين الذين يطلب منهم عدم الحضور الى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.

كما نصت القرارات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية اليوم علي تأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض.

وشددت أيضا علي تأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.

وأضافت القرارات أيضا عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50% من السعة الاستيعابية وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.