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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. تسجيل 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة وتعافي532 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

 

وذكرت الوزارة  العمانية أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 39 حالات فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية125 ووصل العدد في العناية المركزة إلى12 مرضى.

 

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة 318272 إصابة ، و بلغ إجمالي الوفيات 4125 وفاة ، بينما بلغ إجمالي المتعافين 303644 شخصا.

 

وكانت حصلت سلطنة عمان على المركز الثالث عربيًا في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، الذي تضمنه التقرير الخامس لتنافسية الاقتصادات العربية، الصادر من صندوق النقد العربي اول أمس.

وصنفت سلطنة عمان بين أفضل 6 دول في المؤشر العام للتنافسية العربية، مع كل من الإمارات والسعودية وقطر والمغرب والكويت، وحصلت السلطنة على المركز الثالث عربيًا في مؤشر تنافسية البنية الأساسية الفرعي.

 

وقال الصندوق إن العدد الخامس من تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية” يرصد تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.

 

ويرصد التقرير مستويات تنافسية الدول العربية من خلال تطور ترتيبها في المؤشر العام للتنافسية الذي يتكون من مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مؤشرات تضم 29 متغيرًا كميًا تقيس تطور مستويات التنافسية في الدول العربية، ومجموعة من دول المقارنة.

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