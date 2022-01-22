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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع طارئ لمندوبي الجامعة العربية لبحث الاعتداء الحوثي على الإمارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الكويت يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطلبت دولة الإمارات في مذكرة رسمية الليلة عقد دورة غير عادية على مستوي المندوبين لمناقشة ”الأحداث الارهابية التي تعرضت لها جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشأت مدنية في إمارة أبو ظبي“ .

وعممت الأمانة العامة للجامعة العربية الطلب الإماراتي على الدول العربية وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

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وكثف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في الأيام الماضية عملياته العسكرية لاستهداف مخازن السلاح ومواقع إطلاق الصواريخ والطيارات المسيرة في صنعاء وصعدة، والتي تستهدف بها ميليشا الحوثي الأعيان المدنية في السعودية عادة، إلا أنها وسعت مجال استهدافها ليشمل أهدافا مدنية في الإمارات.

وقالت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، الجمعة، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يعتمد ”ردًا متكافئًا في كل عملياته العسكرية“.

وأضافت إثر اجتماع طارئ لمجلس الأمن بحث الهجمات التي شنها الحوثيون، الاثنين، على الإمارات: ”يلتزم التحالف احترام القانون الدولي“ في هذه الحرب، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
 

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